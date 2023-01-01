Эксперты по недвижимости рассказали, что будет с ценами на жилье в 2023 году, и чего ждать украинцам.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита рассказал Pro Деньги, на какое жилье в Украине будет спрос в 2023 году.

"С началом массовых отключений электроэнергии по Украине важным стал еще вопрос этажа, на котором предлагают покупателям жилье. Проблема в лифтах, не работающих без света, не только для жильцов квартир. Проблема есть и для потенциальных покупателей, которым просто сложно показать жилье, если оно на 20 этаже или выше. Поэтому до квартир на высоких этажах просто не доходят", - прогнозирует Юрий.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский также уверен, что война наложит свой отпечаток в запросах клиентов на покупку жилья, передает "РБК".

По его словам, пкупатели будут тщательнее изучать технические характеристики дома: из каких материалов изготовлен, теплый ли, имеет ли газовые плиты, какая в доме система отопления, водоснабжения и т. д.

Эксперт Александр Высоцкий предполагает, что в 2023 году недвижимость можно будет купить по ценам, которые вдвое ниже довоенных.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что цены на вторичную недвижимость в Украине упадут до 15% уже этой зимой.

По прогнозу эксперта Александра Хмелевского, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение цен на недвижимость в долларовом эквиваленте в среднем на 15-20%, хотя в гривнах из-за девальвации цены будут расти.

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