Напередодні Дня медичного працівника директорка Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Тетяна Мостепан опублікувала відео, присвячене роботі столичних медиків під час повномасштабної війни.



У ньому щоденна реальність київської медицини: операційні, пологові зали, реанімації, бригади екстреної медичної допомоги, виїзди після російських атак і безперервна боротьба за життя пацієнтів.



Від початку повномасштабного вторгнення столичні медики надали стаціонарну допомогу 2 086 120 пацієнтам, виконали 822 617 операцій, здійснили 2 206 520 виїздів бригад екстреної медичної допомоги. У столичних закладах охорони здоров'я народилося 87 522 дитини, а амбулаторну допомогу отримали 61 125 637 пацієнтів.



Ці цифри — не лише статистика. За кожною з них стоять врятовані життя, безсонні чергування, складні рішення та щоденна робота тисяч медичних працівників, які вже п'ятий рік поспіль виконують свій професійний обов'язок попри повітряні тривоги, обстріли та постійну небезпеку.



«Бути медиком — це більше, ніж професія. Це поклик серця, який неможливо вимкнути після завершення зміни», — написала Тетяна Мостепан.



