Державні екоінспектори підбили підсумки своєї роботи за третій тиждень липня.

Цифри вражають: лише за сім днів порушники завдали природі України збитків майже на 20 мільйонів гривень. Патрульні зафіксували сотні правопорушень по всій країні, проте найгучніші скандали розгорілися у трьох областях, де через людську недбалість та відверте браконьєрство постраждали заповідні зони, лісосмуги біля доріг та родючі землі.

Загальна картина: сотні рейдів та мільйонні позови

З 17 по 23 липня інспектори по всій Україні провели 386 перевірок та рейдів. На гарячому зловили сотні людей, які не поважають довкілля.

Загальні результати роботи за тиждень виглядають так:

Протоколи та штрафи: інспектори склали 338 адмінпротоколів. Порушникам виписали штрафів на 76 тисяч гривень, із яких 73 тисячі вже пішли до держбюджету.

інспектори склали 338 адмінпротоколів. Порушникам виписали штрафів на 76 тисяч гривень, із яких 73 тисячі вже пішли до держбюджету. Масштаб катастрофи: загальна сума збитків, які завдали довкіллю, склала 19 мільйонів 858 тисяч гривень .

загальна сума збитків, які завдали довкіллю, склала . Суди та компенсації: держава вже пред'явила позовів та претензій на 1,8 мільйона гривень, а понад 1,6 мільйона гривень збитків вдалося стягнути з порушників добровільно або через суд.

Чернігівщина: рекордна вирубка дерев на 16 мільйонів

Найгучніший інцидент тижня стався на Чернігівщині. У Ніжинському районі, на території Плисківської сільради (між селами Велика Загорівка та Плиски), інспектори виявили тотальне нищення природи.

Невідомі масово та незаконно вирубали дерева в полезахисній лісосмузі. Збитки від цієї екологічної катастрофи оцінили у шалену суму — 16 мільйонів 464 тисячі гривень. Масштаби вирубки настільки серйозні, що екоінспекція не просто виписала штраф, а одразу направила офіційну заяву про злочин до Чернігівської обласної прокуратури. Тепер «чорним лісорубам» загрожує реальний строк.





Миколаївщина: погром уздовж траси національного значення

Ще один серйозний удар по лісах зафіксували на Миколаївщині. На ділянці траси від села Костянтинівка до міста Нова Одеса зловмисники понівечили та спиляли 457 дерев різних порід, які захищали дорогу від вітрів та снігових заметів.

Більшість дерев знищили під корінь або пошкодили так, що вони більше не ростимуть. Інспектори Південно-Західного округу нарахували за цей погром 510 тисяч гривень збитків. Справою вже займається поліція Миколаївського району, куди екологи передали всі докази.

Одещина: міська рада відповість за злив нечистот у землю

У Болградському районі Одеської області екоінспектори знайшли іншу проблему — хімічне отруєння землі. Через те, що очисні споруди міста Арциз працювали неналежним чином, стався масовий скид стічних вод прямо на відкриту територію.

У результаті каналізаційні відходи повністю забруднили та випалили земельну ділянку площею 540 квадратних метрів. За цей екологічний гріх інспекція виставила рахунок Арцизькій міській раді — претензію на суму 542 тисячі гривень. Якщо міські чиновники відмовляться платити за отруєння землі добровільно, справу передадуть до суду.