Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України офіційно увійшов до топ-3 лідерів за кількістю успішних уражень за допомогою безпілотних авіаційних комплексів типу «крило». Це приголомшливий результат, зважаючи на те, що ефективність роботи оцінювали серед понад 500 різних підрозділів усіх Сил оборони України.





Майстерність на великих дистанціях та нові виклики

Бойові спроможності «Омеги» зростають щодня. Спецпризначенці не просто тримають високу планку, а постійно адаптуються до нових хитрощів ворога та технологічних викликів.



Зараз бійці підрозділу працюють на значно більших відстанях, ніж раніше. Зі збільшенням дальності польотів зростає і складність самих цілей — ворог намагається ховати техніку та застосовувати потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Проте майстерність операторів «Омеги» дозволяє обходити завади: результативність ліквідації російської техніки, складів та живої сили залишається стабільно високою.





Стань частиною еліти: триває рекрутинг до «Омеги»

Основа такого успіху — це люди. Якщо ви маєте високу мотивацію, прагнете опанувати найсучасніші військові технології та готові захищати Україну в лавах справжніх професіоналів, спецпідрозділ запрошує вас до своєї команди.

У «Омезі» триває постійний рекрутинг за різними напрямками. Тут чекають на вмотивованих добровольців, які готові пройти жорсткий відбір та інтенсивне навчання під керівництвом досвідчених інструкторів. Це можливість отримати топові навички управління БПЛА, тактичної підготовки та стати частиною одного з найефективніших підрозділів країни.

Тил, який конвертує донати в ураження: фонд «Омега-Дім»

Щоб оператори мали змогу вражати цілі на випередження, їм потрібні найкращі «пташки», якісний зв'язок та мобільність. Саме забезпеченням цих потреб займається благодійний фонд «Омега-Дім».



Діяльність фонду повністю спрямована на закупівлю високотехнологічного обладнання, розвідувальних та ударних дронів, а також автівок для спецпризначенців Центру. Крім того, «Омега-Дім» тримає надійний тил для родин наших захисників, допомагаючи пораненим воїнам із реабілітацією та підтримуючи сім'ї тих, хто віддав життя за свободу України. Кожен внесок у фонд — це безпосередня інвестиція в нові уражені цілі на фронті.