Коли російські ракети та дрони атакують українські заводи, вони несуть не лише миттєві руйнування, а й приховану екологічну загрозу, яка може роками отруювати землю та воду.

Днями на території відомого Київського картонно-паперового комбінату в Обухові розгорнулася унікальна рятувальна операція для довкілля. Українські екоінспектори об'єднали зусилля з міжнародними партнерами та керівництвом самого підприємства, щоб з'ясувати, які саме токсичні речовини потрапили в землю після ворожих обстрілів.





Міжнародний консиліум на місці прильотів

Київська область стала одним із перших регіонів країни, де запустили пілотний проєкт із детального вивчення наслідків війни для екології. Об'єктом пильної уваги став Обухівський КБК, який неодноразово опинявся під прицілом російських ракет і безпілотників.



Щоб оцінити масштаб біди, на підприємство прибула потужна команда: представники Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), Державної екологічної інспекції Столичного округу, фахівці бельгійської Фундації Ніколь та громадської організації «ІНПОЛІТ». Разом із заводськими екологами вони обійшли всі постраждалі ділянки та визначили зони, де хімічне забруднення є найімовірнішим.

Буріння на глибину та європейські секрети

Експерти зосередилися на візуально пошкоджених місцях, але особливу увагу приділили вирві, яка залишилася після прямого влучання ракети. Роботу з відбору зразків координував іноземний фахівець Ел Ханнум.

Він провів дослідження за європейськими стандартами:

Зразки землі брали не лише з поверхні, де кіптяву видно неозброєним оком.

Землю «просканували» на трьох різних рівнях: зняли поверхневий шар, а також заглибилися на 0,5 метра та на 1 метр углиб.

Під час процесу європейські гості ділилися з українськими колегами досвідом та сучасними методами екологічного моніторингу, які діють в ЄС.

Усі відібрані проби упакували за спеціальною процедурою. Тепер вони вирушать до спеціалізованої лабораторії в Чехії, де європейські науковці проведуть детальний хімічний аналіз та з'ясують, наскільки глибоко отрута в'їлася в український ґрунт.

План порятунку та рахунок для агресора

Головна мета цієї великої перевірки — зазирнути у майбутнє. Коли чеська лабораторія надасть точні результати, фахівці ООН розроблять покрокову інструкцію для Обухівської громади та комбінату. Вони підкажуть, як очистити цю територію, знешкодити токсини та захистити здоров'я людей, які живуть і працюють поруч.

Крім того, кожна зібрана проба та проведений аналіз стануть офіційними доказами в майбутніх міжнародних судах. І держава, і відповідальний український бізнес налаштовані рішуче: Росія має відповісти за кожен знищений завод та за кожну отруєну п'ядь нашої землі.