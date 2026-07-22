Увечері 20 липня на тимчасово окупованій території Запорізької області агенти добровольчого підрозділу "Загони Буданова" знищили російського воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен". Про це повідомили поінформовані джерела в українських спецслужбах.

Роман Внуков у минулому – учасник терористичних угрупувань "оплот" та "щит донбасу", офіцер 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу терористичної організації "ДНР", заступник командира 2 мотострілецького батальйону. Внесений до бази "Миротворець" як воєнний злочинець.

Під час повномасштабного вторгнення "Бетмен" займався примусовою депортацією українців із окупованої території та експлуатації їх у трудовому рабстві. Брав участь у допитах і катуваннях цивільного населення, під час участі в терористичній організації "щит донбасу" здійснював "фільтрацію" та "зачистки" на тимчасово окупованих територіях.

Працював у так званій ГСБ, про злочинну діяльність внукова українські ЗМІ публікували журналістські розслідування.

Як повідомляють джерела, "Бетмена" було ліквідовано за допомогою пістолета ПМ з глушником у власному автомобілі.



Нагадаємо, днями агенти підрозділу "Загони Буданова" у м. Самара ліквідували російського військового інженера, причетного до забезпечення російської військової агресії проти України, андрєя тісарєва.