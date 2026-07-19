Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Сергій Іванов.



За його інформацією, інженера ліквідували ввечері 15 липня в Самарі на вулиці Лукачова. Тісарєв очолював відділ теплофізики та газодинаміки авіадвигунів — підприємство «ОДК Кузнєцов» виготовляє та обслуговує двигуни для російської дальньої стратегічної авіації: Ту-95МС, Ту-22М3 та інших бойових повітряних суден, а також для важких вертольотів Мі-26.



Іванов зазначає, що ліквідований був кандидатом технічних наук і автором патентів у сфері конструювання авіадвигунів для армії РФ. За його словами, робота Тісарєва сприяла нанесенню російських ракетних ударів по цивільному населенню України стратегічними ракетоносіями та бомбардувальниками.





«Кожен російський воєнний злочинець, кожен, хто так чи інакше причетний до звірств російської окупаційної армії, понесе справедливу відповідальність, де б він не був. Всі російські злочини задокументовані та персоналізовані, відплата за них буде неминучою, в якому б “тилу” не переховувалися їхні винуватці», — цитує Іванов представника підрозділу.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.