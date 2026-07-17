Спецпідрозділ активних дій «Артан» Головного управління розвідки МОУ отримав від «Української команди» потужні електростанції. Вони забезпечать енергетичну автономність підрозділу.



Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



«Українська команда» передала захисникам ще дві потужних дизельних електростанції. Це надійне обладнання німецької якості отримають бійці спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки», - написав Артур Палатний у Facebook.



Він зазначив, що бійці «Артану» виконують найскладніші та найризикованіші завдання на різних напрямках фронту.



«Їхніх облич не видно, але їхню роботу бачить вся країна. Упевнений, завдяки нашим пересувним електростанціям «Артан» завжди матиме енергетичну автономність і збереже боєздатність навіть в умовах повної відсутності електрики», - підкреслив Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала на передову вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.