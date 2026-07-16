Вона створена не на фабричному станку, а сотнями дитячих рук, її одягав у свій найскладніший робочий день колишній головний розвідник країни, а нині керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Символічна та легендарна «Вишиванка для Героя» офіційно стала частиною історії. Її точну копію передали до фондів головного музею країни як сучасний артефакт нашої боротьби. Хто допомагав вишивати цей шедевр, чому він став символом абсолютної довіри між військовими та дітьми і яка відома сорочка стане наступною — читайте у нашому детальному матеріалі.





День Державності з особливим сенсом: як сорочка Буданова потрапила до музею

Урочиста подія розгорнулася 15 липня, у День Української Державності, у стінах Національного музею історії України у Другій світовій війні. Саме туди Національна бібліотека України для дітей передала унікальний експонат — репліку третьої рукотворної «Вишиванки для Героя», створеної спеціально для Героя України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.



Ця подія є частиною великого патріотичного проєкту, який об’єднав тисячі людей по всій країні. Схема створення таких сорочок унікальна: до роботи долучаються діти, бібліотекарі, волонтери, письменники і навіть капелани з дипломатами. Кожен учасник робить лише кілька символічних стібків голкою, але разом вони створюють справжнє полотно народної вдячності. Тепер копія сорочки Буданова зберігатиметься поруч із вишиванками інших легендарних постатей цієї війни — Валерія Залужного та Василя Малюка.





Особистий оберіг генерал-лейтенанта: робочий день у дитячій вишиванці

Особливого, майже містичного значення цій вишиванці додає одна історія. Кирило Буданов став першим із визначних військових діячів проєкту, який не просто прийняв подарунок як сувенір, а одягнув його на Всесвітній день вишиванки та провів у ній весь свій насичений робочий день на службі.

Для дітей, які залишали свої стібки на полотні, це стало найкращим доказом того, що їхня підтримка та тепло дійсно потрібні тим, хто тримає фронт. Робота над створенням цієї сорочки була ювелірною, а професійно реалізувати авторський задум проєкту та орнаменти допомогли дизайнери компанії WP Merchandise.





Відомі гості, дитячі рекорди та подарунки від благодійників

На урочисту церемонію підписання акта передачі завітало чимало відомих гостей та партнерів бібліотеки. Серед них були представник ГУР Євгеній Єрін, Герой України та командир військової частини Артем Шарков, очільник Подільської РДА Володимир Наконечний, голова «Муніципальної ліги Києва» Олександр Федоренко та очільниця правління «Фундації Течія» Юна Чейс.

Свято запам'яталося не лише передачею експоната, а й гучним тріумфом. Прямо під час заходу представники Національного реєстру рекордів України вручили дитячій бібліотеці почесний диплом. Наші освітяни та бібліотекарі встановили національний рекорд, провівши майже тисячу читацьких сесій за книгою «Коли ти…», до яких долучилися понад 26 тисяч дітей та дорослих по всій країні.





Окрім офіційної частини, на гостей чекала душевна атмосфера: патріотичні пісні у виконанні талановитих артисток та військового гурту «Чисте небо» 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. А наприкінці свята кожна дитина отримала чудову м'яку іграшку від благодійників із «Фундації Течія» та відправилася на захопливу екскурсію музеєм.

Далі буде: хто наступним отримає унікальну сорочку?

Організатори наголошують, що на сорочці Кирила Буданова проєкт не зупиняється. Прямо зараз майстри та діти працюють над створенням четвертої рукотворної вишиванки. Вона призначена для командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Ба більше, зробити свій внесок в історію та залишити свій фірмовий стібок на майбутньому оберегу для командувача НГУ могли всі охочі гості та відвідувачі просто під час святкової церемонії. Українська вишиванка вкотре довела, що вона є чимось набагато більшим, ніж просто красивим традиційним одягом — це наш генетичний код, броня та символ абсолютної єдності народу в часи найважчих випробувань.