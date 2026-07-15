Через понад три століття вигнання, примусового мовчання та церковних проклять, накладених Москвою, великий український гетьман Іван Мазепа символічно повернувся додому — у стіни Києво-Печерської лаври. Тут, на території святині, яку він свого часу відбудовував та підтримував власним коштом, відбулася подія історичного масштабу — урочисте освячення погруддя видатного будівничого української державності та мецената.





Кінець тривікової брехні: Мазепа знову в Лаврі

Для української духовної культури постать Івана Мазепи є фундаментом. Поки російська пропаганда століттями намагалася вбити в голови українців комплекс меншовартості та таврувала гетьмана словом «зрадник», його реальна спадщина височіла прямо в центрі Києва. Адже саме завдяки його вірі та грошам будувалися величні кам'яні мури Успенської Лаври, золотилися її бані та розбудовувалася столиця.



В Успенському соборі зібралося чимало людей, щоб віддати шану гетьману обох берегів Дніпра та князю Священної Римської імперії. Освячення його погруддя стало не просто даниною пам'яті, а актом справедливості. Його велична опіка над Лаврою нарешті постала в істинному світлі — як щире служіння Богові та українській культурі.





«Остаточна капітуляція російського міфу»: заява Володимира Наконечного

Серед почесних гостей заходу був і очільник Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний. Він зазначив, що для Подільського району та всього Києва Мазепа є ключовою історичною постаттю, яка сформувала інтелектуальне обличчя міста.

Керівник району дав дуже емоційну та глибоку оцінку цій події:

«Для кожного киянина, а особливо для нашої подільської громади, постать Івана Мазепи є знаковою. Його меценатський геній зшив Київ в єдиний духовний та культурний простір. Саме завдяки його підтримці розквітла Києво-Могилянська академія та Братський монастир на Подолі, які стали інтелектуальним серцем Східної Європи. Сьогоднішнє освячення погруддя в Лаврі – це акт остаточної духовної деокупації та капітуляції російського імперського міфу. Ми показуємо всьому світові, що українська історія повертається до своїх витоків, а чужинські анафеми, які три століття намагалися тримати нашу пам'ять у заручниках, остаточно розсипалися на порох».







Правда сильніша за залізо

Подія на території Лаври вкотре довела, що будь-яка окупація — навіть ментальна та духовна — рано чи пізно закінчується крахом. Російський міф, який намагався викреслити Мазепу з пантеону національних героїв України, програв у цій тривалій боротьбі.

Великий будівничий та меценат повернувся туди, де колись ходив і молився. Повертаючи імена своїх справжніх героїв, Україна крок за кроком повертає саму себе, закладаючи міцний фундамент для майбутніх перемог на всіх фронтах.