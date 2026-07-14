Днями на Кременчуцькому водосховищі екоінспектори Центрального округу під час чергового рейду натрапили на справжнє підводне павутиння. Невідомі зловмисники перегородили річку гігантською кількістю сіток, у які вже встигли потрапити сотні рибин. Екологам довелося розгортати цілу рятувальну операцію, аби повернути живу рибу у воду, проте збитки природі все одно виявилися чималими.
Рибальство з розмахом: пастка біля заповідної зони
Ця історія розгорнулася 10 липня 2026 року в акваторії Кременчуцького водосховища. Екологічний патруль прочісував ділянку поблизу відомого Сулинського заказника, неподалік Жовнинських островів, що на Полтавщині. Це заповідні місця, де риба традиційно йде на нагул, і саме тут браконьєри вирішили влаштувати своє полювання.
Інспектори виявили та витягли з води 14 величезних промислових мисинових сіток. Вони були встановлені абсолютно незаконно — без жодних маркувальних бирок чи дозволів. Коли екологи виміряли загальну довжину цих підводних пасток, то просто ахнули: тенета розтягнулися майже на один кілометр.
Рятувальна операція на воді та рахунок на 124 тисячі
Усі знайдені сітки були вщент забиті рибою різних видів. Інспектори одразу взялися за роботу: кожну рибину, яка ще подавала ознаки життя та могла плавати, обережно розплутували й негайно випускали назад у річку.
На жаль, частину улову врятувати не вдалося. Усю заснулу рибу екологи дістали, задокументували та здали на спеціалізоване рибоприймальне підприємство — згодом її реалізують, а отримані кошти підуть у дохід держави. Фахівці підрахували, що навіть попри порятунок живої риби, шкода для довкілля виявилася суттєвою і склала 124 117 гривень.
Браконьєрів шукає поліція: як допомогти екологам
Оскільки кілометр сіток та такі збитки — це вже не просто дрібне хуліганство, а серйозний кримінальний злочин, екоінспекція передала всі зібрані докази та матеріали правоохоронцям. Тепер поліція з'ясовуватиме, чиї саме човни виходили в акваторію та хто розставив ці дорогі промислові тенета. Порушникам загрожує чималий штраф та судимість.
Екоінспектори вкотре нагадують усім любителям легкого нажитку, що правила рибальства написані для того, аби в наших річках взагалі залишилася риба. А небайдужих українців, які відпочивають на воді чи живуть поблизу, просять бути пильними. Якщо ви помітили підозрілі човни, людей, які підозріло метушаться з сітками, чи самі натрапили на браконьєрські снасті — не мовчіть. Негайно телефонуйте на гарячі лінії інспекції за номерами: (0472) 63-09-87 або (0532) 56-93-18. Один ваш дзвінок може врятувати тисячі рибин від безглуздої загибелі.