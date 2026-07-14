Браконьєри на українських водоймах продовжують діяти з розмахом, який більше нагадує промислове піратство, аніж звичайну риболовлю.

Днями на Кременчуцькому водосховищі екоінспектори Центрального округу під час чергового рейду натрапили на справжнє підводне павутиння. Невідомі зловмисники перегородили річку гігантською кількістю сіток, у які вже встигли потрапити сотні рибин. Екологам довелося розгортати цілу рятувальну операцію, аби повернути живу рибу у воду, проте збитки природі все одно виявилися чималими.





Рибальство з розмахом: пастка біля заповідної зони

Ця історія розгорнулася 10 липня 2026 року в акваторії Кременчуцького водосховища. Екологічний патруль прочісував ділянку поблизу відомого Сулинського заказника, неподалік Жовнинських островів, що на Полтавщині. Це заповідні місця, де риба традиційно йде на нагул, і саме тут браконьєри вирішили влаштувати своє полювання.





Інспектори виявили та витягли з води 14 величезних промислових мисинових сіток. Вони були встановлені абсолютно незаконно — без жодних маркувальних бирок чи дозволів. Коли екологи виміряли загальну довжину цих підводних пасток, то просто ахнули: тенета розтягнулися майже на один кілометр.

Рятувальна операція на воді та рахунок на 124 тисячі

Усі знайдені сітки були вщент забиті рибою різних видів. Інспектори одразу взялися за роботу: кожну рибину, яка ще подавала ознаки життя та могла плавати, обережно розплутували й негайно випускали назад у річку.

На жаль, частину улову врятувати не вдалося. Усю заснулу рибу екологи дістали, задокументували та здали на спеціалізоване рибоприймальне підприємство — згодом її реалізують, а отримані кошти підуть у дохід держави. Фахівці підрахували, що навіть попри порятунок живої риби, шкода для довкілля виявилася суттєвою і склала 124 117 гривень.





Браконьєрів шукає поліція: як допомогти екологам

Оскільки кілометр сіток та такі збитки — це вже не просто дрібне хуліганство, а серйозний кримінальний злочин, екоінспекція передала всі зібрані докази та матеріали правоохоронцям. Тепер поліція з'ясовуватиме, чиї саме човни виходили в акваторію та хто розставив ці дорогі промислові тенета. Порушникам загрожує чималий штраф та судимість.

Екоінспектори вкотре нагадують усім любителям легкого нажитку, що правила рибальства написані для того, аби в наших річках взагалі залишилася риба. А небайдужих українців, які відпочивають на воді чи живуть поблизу, просять бути пильними. Якщо ви помітили підозрілі човни, людей, які підозріло метушаться з сітками, чи самі натрапили на браконьєрські снасті — не мовчіть. Негайно телефонуйте на гарячі лінії інспекції за номерами: (0472) 63-09-87 або (0532) 56-93-18. Один ваш дзвінок може врятувати тисячі рибин від безглуздої загибелі.







