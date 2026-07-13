Малечу, яка щодня живе під обстрілами та переживає за своїх батьків, масово евакуюють у безпечні куточки країни для термінової психологічної реабілітації. Хто протягнув руку допомоги тим, у кого війна намагається відібрати дитинство, куди саме вирушили маленькі українці та чому цей проєкт називають унікальним шансом на порятунок дитячих душ.

Важке дитинство під звуки сирен: коли турбота стає єдиним порятунком

Сьогодні українські діти дорослішають за лічені хвилини. Замість безтурботних ігор, розваг та шкільних канікул вони змушені ховатися в укриттях, засинати під звуки сирен повітряної тривоги та щохвилини здригатися від страшних новин. У цей надскладний історичний час звичайна людська небайдужість, щире прагнення підтримати та прості теплий затишок набувають особливої, майже сакральної цінності. Захистити малечу, подарувати їй бодай кілька тижнів спокою та повернути віру в те, що світ навколо не складається лише з небезпек — це обов’язок кожного, хто залишається в тилу.



Саме тому Національна бібліотека України для дітей уже не перший рік поспіль веде свою власну, культурну та просвітницьку війну за молоде покоління. Вони об’єднують навколо себе представників соціально відповідального бізнесу, меценатів та волонтерів, запускаючи спільні освітні програми, творчі конкурси та масштабні благодійні ініціативи. Коли державні інституції та приватні підприємці діють як один злагоджений організм, стає зрозуміло: разом ми здатні повернути дітям психологічне благополуччя, щасливі усмішки та впевненість у завтрашньому дні.

Новий подих благодійності: хто очолив рух заради порятунку малечі

Ця масштабна благодійна діяльність отримала новий потужний поштовх та відкрила чергове дихання після важливих кадрових та організаційних змін. Піклувальну раду Національної бібліотеки України для дітей офіційно очолив віцепрезидент Київської торгово-промислової палати Володимир Коляденко. Людина з активною життєвою позицією, широкою душею та щирим прагненням допомагати тим, хто цього найбільше потребує, зуміла вивести взаємодію книгозбірні з Торгово-промисловою палатою України на абсолютно новий рівень.

Завдяки такій міцній координації добрих справ у країні стало значно більше. Особливу роль у цьому процесі відіграє Торгово-промислова палата України разом із Благодійною організацією «Благодійний фонд ТПП України «Разом з Україною». Вони системно, послідовно і, що найголовніше, з величезною батьківською любов’ю підтримують хлопчиків та дівчаток, чиє звичне життя в один момент безжально перекреслила та змінила війна. Для багатьох із цих сімей така протягнута рука допомоги — це не просто можливість безкоштовно відпочити, а реальний шанс перевести подих, відновити внутрішні сили, знайти нових вірних друзів та зрозуміти, що вони не залишені напризволяще.

Особлива група: діти, які чекають на батьків із фронту та полону

За привабливою пропозицією Благодійного фонду, колектив Національної бібліотеки України для дітей без вагань долучився до реалізації унікальної програми з психологічної реабілітації та літнього оздоровлення. Справа вимагала делікатного підходу, адже потрібно було сформувати першу групу юних читачів, які потребують допомоги тут і зараз.



До цього списку увійшли діти з непростою та часто трагічною долею. Це хлопчики та дівчатка, чиї татусі та мами сьогодні мужньо стримують ворога на передовій, віддали свої життя за свободу та незалежність України, отримали важкі поранення, зникли безвісти під час виконання бойових завдань або досі перебувають у пекельному ворожому полоні. Саме ці маленькі українці щодня витримують колосальний психологічний тиск, тому вони найбільше потребують щирої турботи, міцних теплих обіймів та залізобетонної віри в те, що добро у цьому світі обов’язково переможе будь-яке зло.





Дорога до спокою: закарпатська казка замість затяжних стресів

Завдяки неймовірним спільним зусиллям Благодійного фонду «Разом з Україною», Національної бібліотеки для дітей та Громадської організації «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», довгі місяці планування перетворилися на реальність. Буквально вчора галаслива, щаслива та сповнена очікувань група дітей вирушила в дорогу до мальовничого, тихого та зеленого Закарпаття.

Там, посеред карпатських гір та чистого повітря, на малечу чекає не просто банальний відпочинок від щоденних турбот. Організатори підготували насичену програму: з дітьми працюватимуть професійні дитячі психологи, які допоможуть м’яко подолати пережиті травми. Також на учасників чекає активне та цікаве дозвілля, пізнавальні екскурсії, нові знайомства та безцінні хвилини щирої дитячої радості, якої вони були позбавлені вдома.

Головна мета цієї програми — повністю стабілізувати емоційний стан кожної дитини, навчити її самостійно справлятися зі страхами, тривожністю та внутрішніми переживаннями. Фахівці прагнуть повернути дітям душевну рівновагу, розкрити їхні внутрішні сили та навчити знову довіряти людям і сміливо дивитися у власне майбутнє. Проводжаючи дітей на вокзалі, дорослі не стримували сліз радості, адже впевнені: додому малеча повернеться зовсім іншою — сповненою яскравих позитивних емоцій та незабутніх вражень.

Величезне дякую від усього серця: коли добро об'єднує країну

Колектив Національної бібліотеки України для дітей від імені всіх своїх працівників та вихованців висловлює найтеплішу та найглибшу вдячність усім, хто долучився до створення цього маленького дива. Слова подяки звучать на адресу Торгово-промислової палати України, Благодійного фонду «Разом з Україною», особисто Володимира Коляденка, а також ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» та кожного причетного благодійника.



Ця підтримка — набагато більше, ніж просто фінансова чи організаційна допомога. Це справжній промінчик надії, який дорослі дарують дітям у найтемніші часи. Це тепло, яке зігріває самотні серця, і сильна віра, що допомагає жити, мріяти та щиро усміхатися попри будь-які життєві випробування. Організатори довели свою небайдужість не словами, а реальними справами та справжнім служінням суспільству.



Саме з таких спільних кроків, коли один допомагає іншому, і народжується сильна, єдина та згуртована Україна. Країна, в якій кожна дитина, незалежно від обставин, має повне право на мирне небо, безпечне дитинство та світле майбутнє. Адже будь-яке велике добро завжди починається з однієї конкретної людини. І коли воно примножується спільними зусиллями, дитячі очі знову починають світитися довірою, у домівки повертається спокій, а мрії продовжують жити.