Світовий спорт опинився на порозі грандіозного та ганебного скандалу, який може повністю перекреслити олімпійські цінності.

Рівно за два роки до старту Літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив цинічне рішення — повністю скасував обмеження для російських спортсменів, дозволивши їм виступати навіть без нейтрального статусу. Проте справжнім шоком для суспільства стала не стільки поведінка іноземних функціонерів, скільки абсолютна безпорадність українського спортивного керівництва. Політик і громадський діяч Микола Томенко виступив із жорсткою заявою, розкритикувавши «імпотенцію» наших міністерств, і висунув радикальний план дій для РНБО, НОК та українських зірок спорту.

Естонія б'є по гаманцю МОК, поки наші просять «не показувати прапори»

Реакція українських офіційних відомств на рішення МОК виявилася настільки слабкою, що викликала хвилю обурення. Поки Росія святкує чергову гібридну перемогу, українські дипломати та спортивні чиновники фактично змирилися з програшем.



Микола Томенко порівняв позицію України та наших балтійських партнерів, і це порівняння виявилося далеко не на нашу користь:





«Заява міністрів МЗС та Мінспорту зводиться до заклику урядів, які приймають міжнародні спортивні змагання лише… "не допускати демонстрації державної символіки РФ". Керівник НОК України взагалі визнав, що влада НЕМАЄ "алгоритму дій, щоб запобігти поверненню росіян під власним прапором на Олімпіади" і НЕМАЄ "відповіді, що ми маємо робити"?! Натомість Естонія у відповідності із заявами посольства та міністра культури планує звернутися до Європейської комісії з пропозицією виключити із програми Erasmus+ та інших заходів підтримки ЄС спортивні організації, які повертають Росію та Білорусь на міжнародні змагання».

Естонці пішли ще далі — вони готують офіційне звернення до єврокомісара Гленна Мікаллефа з вимогою повністю відрізати МОК, а також міжнародні федерації фехтування та водних видів спорту від будь-якого фінансування з боку Євросоюзу. «Як кажуть — ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ!» — констатує Томенко.

Чотири залізні вимоги: відкликати Бубку та вигнати колаборантів

Громадський діяч наголосив, що час для мирних прохань і турботливих занепокоєнь минув. Він офіційно звернувся до влади з вимогою негайно ухвалити дієвий план порятунку спортивного фронту, який складається з чотирьох чітких пунктів:

Втручання РНБО та Кабміну: на найвищому державному рівні розробити стратегію, яка заблокує появу РФ та Білорусі в Лос-Анджелесі-2028.

на найвищому державному рівні розробити стратегію, яка заблокує появу РФ та Білорусі в Лос-Анджелесі-2028. Створення коаліції в ЄС: МЗС має терміново зібрати пул європейських країн, які разом бойкотуватимуть або тиснутимуть на організаторів, щоб зупинити цю криваву Олімпіаду.

МЗС має терміново зібрати пул європейських країн, які разом бойкотуватимуть або тиснутимуть на організаторів, щоб зупинити цю криваву Олімпіаду. Ультиматум Бубці та Борзову: якщо українські члени виконкому МОК Сергій Бубка та Валерій Борзов проголосували за повернення агресора або просто промовчали, НОК України зобов'язаний негайно вимагати їхнього відкликання та заміни.

якщо українські члени виконкому МОК Сергій Бубка та Валерій Борзов проголосували за повернення агресора або просто промовчали, НОК України зобов'язаний негайно вимагати їхнього відкликання та заміни. Очищення федерацій: Мінспорту має провести велику чистку та звільнити тих керівників українських спортивних федерацій, які досі є народними депутатами чи представниками заборонених проросійських партій.

Звернення до зірок спорту: «Зупиніть пафосний флешмоб дружин про шикарне життя»

Окремо Микола Томенко звернувся до українських атлетів із відомими світовими іменами, які зараз тренуються, виступають чи мешкають за кордоном. Політик нагадав, що кожен із них сьогодні — це потужний народний дипломат із мільйонною аудиторією, чий голос чують у всьому світі.

Томенко закликав еліту нашого спорту вийти з тіні та почати говорити на повний голос:

«НЕ МОВЧІТЬ! ...Ваша принципова ПАТРІОТИЧНА УКРАЇНСЬКА та антиросійська позиція вкрай важлива і потрібна! Щодня нагадуйте вболівальникам і всьому спортивному світу, що СОТНІ українських спортсменів, тренерів та молодих атлетів були вбиті або позбавлені свого олімпійського майбутнього через агресію російської орди вбивць, варварів і мародерів».

Водночас політик зробив дуже делікатне, але водночас жорстке зауваження щодо поведінки близького оточення деяких спортсменів у соцмережах. На його думку, розкішні кадри з екзотичних островів під час війни виглядають як знущання з власної країни.

«І ще одне делікатне прохання до Вас: попросіть своїх дружин і подруг зупинити пафосний флеш-моб у соціальних мережах про шикарне і щасливе життя на багатих курортах різноманітних островів світу. Про це ДОРЕЧНО буде написати на наступний день ПІСЛЯ ВІЙНИ. А нині тримаємося заповіту нашого світоглядного БАТЬКА Тараса ШЕВЧЕНКА: "БОРІТЕСЯ - ПОБЕРЕТЕ, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!"» — резюмував Микола Томенко.

Україна не має права мовчки ковтати приниження від міжнародних спортивних чиновників, які готові тиснути руку вбивцям заради кривавих російських грошей. Суспільство чекає, чи почують цей жорсткий заклик у високих кабінетах на Банковій та в міністерствах.