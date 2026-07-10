Поки українці оговтуються від спеки та щоденних новин, екологічні інспектори продовжують виловлювати тих, хто під шумок війни знищує українську природу.

Державна екологічна інспекція України оприлюднила свіжий звіт за перший тиждень липня 2026 року. Цифри вражають: лише за кілька днів браконьєри, нелегальні лісоруби та забруднювачі водойм завдали країні збитків майже на 9 мільйонів гривень. Найгучніші НП сталися на Поліссі, де зафіксували масовий мор риби та масштабну вирубку лісу. Хто тепер платитиме мільйонні штрафи та кого з порушників уже наздогнала поліція — розбираємося в цифрах та фактах.





Загальна картина: сотні рейдів та мільйонні рахунки для шкідників

З 3 по 9 липня 2026 року екоінспектори по всій країні працювали в посиленому режимі. За цей тиждень вони встигли провести 385 раптових перевірок та рейдів у лісах, біля річок та на підприємствах. На гарячому спіймали сотні дрібних і великих порушників — загалом екологи склали 295 адміністративних протоколів.





Фінансовий підсумок тижня для браконьєрів та паліїв виглядає так:

75 тисяч гривень — загальна сума нових штрафів, які виписали порушникам;

— загальна сума нових штрафів, які виписали порушникам; 85 тисяч гривень — уже вдалося реально стягнути до держбюджету (тут врахували й ті штрафи, які порушники заборгували за минулі періоди);

— уже вдалося реально стягнути до держбюджету (тут врахували й ті штрафи, які порушники заборгували за минулі періоди); 8 мільйонів 995 тисяч гривень — саме на таку космічну суму шкідники нанесли безпосередніх збитків довкіллю за цей короткий проміжків часу;

— саме на таку космічну суму шкідники нанесли безпосередніх збитків довкіллю за цей короткий проміжків часу; 405 тисяч гривень — екологи вже офіційно виставили у вигляді претензій та судових позовів;

— екологи вже офіційно виставили у вигляді претензій та судових позовів; 1 мільйон 435 тисяч гривень — добровільно або через суди вдалося повернути державі як компенсацію за попередні екологічні гріхи.

Житомирщина: під сокиру пустили 173 дерева

Один із найрезонансніших злочинів тижня стався на Житомирщині. Інспектори Поліського округу виявили «чорних лісорубів», які влаштували справжній погром неподалік села Михайлівка Тетерівської громади. Зловмисники абсолютно без жодних дозволів спиляли 173 здорових дерева різних порід.

Екологи ретельно обстежили пеньки, виміряли діаметри та виставили рахунок: збитки за лису ділянку лісу склали 3 мільйони 90 тисяч 66 гривень. Оскільки масштаби вирубки занадто великі для звичайного штрафу, екоінспекція передала всі зібрані докази до Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Тепер лісорубам світить реальна кримінальна відповідальність.

Рятували річку, але пізно: екологічна катастрофа на Рівненщині

Ще більша біда трапилася на Рівненщині, де через безвідповідальність постраждала жива природа. На річці Вілія, поблизу однойменного села Вілія Рівненського району, зафіксували масовий мор риби та інших водних живих ресурсів. Вода буквально вкрилася мертвою рибою через хімічний або промисловий скид.

Лабораторія та інспектори оцінили масштаби цієї річкової катастрофи у рекордні 5 мільйонів 326 тисяч 866 гривень. Матеріали за цим фактом також негайно полетіли на стіл правоохоронцям до ГУНП в Рівненській області. Слідчі мають знайти підприємство чи конкретних осіб, які отруїли воду, та змусити їх заплатити за кожну загиблу рибину. Екоінспекція обіцяє стежити за ходом обох кримінальних розслідувань.