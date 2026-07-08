У Медичному центрі міста Києва успішно завершилося лікування чотирирічної Ані з Одеси, яка протягом року боролася з гострим лейкозом.



Про це у своєму Facebook повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан.



Очільниця Департаменту нагадала, що після ворожої атаки на «Охматдит» Медичний центр розпочав надання допомоги дітям з онкогематологічними захворюваннями.



«Напередодні у закладі запрацювали сучасні ізольовані бокси, обладнані відповідно до всіх вимог для лікування таких пацієнтів. Для колективу відділення онкогематології це стало новим і надзвичайно відповідальним викликом», — написала Мостепан.



За її словами, історія Ані стала першою великою перемогою цього напряму.



«Провести маленьку переможницю додому прийшли всі, хто був поруч із нею протягом цього непростого шляху. Разом вони відпустили в небо чорну повітряну кульку — як символ того, що хвороба залишилася позаду», — розповіла директорка Департаменту.



Мостепан наголосила, що розвиток столичної медицини — це насамперед нові можливості для пацієнтів.



«Коли дитина, яка ще вчора боролася за життя, сьогодні здоровою повертається додому — це найкращий результат роботи медиків і найбільша мотивація рухатися далі», — підсумувала вона.