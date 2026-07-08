У Києві презентували WIM | Women in Motion («Жінки руху») — першу в Україні професійну спільноту, яка об’єднає жінок, що працюють у транспортній сфері. Ініціативу започатковано головою Державної служби України з безпеки на транспорті Микитою Лагуніним.





Новий проєкт покликаний стати платформою для професійного розвитку, наставництва, обміну практичним досвідом та реалізації спільних ініціатив у транспортній галузі. До першої зустрічі долучилися інспекторки Укртрансбезпеки, керівники територіальних органів, представниці державних інституцій, логістичного бізнесу, міжнародних організацій та експертної спільноти.

За словами голови Укртрансбезпеки Микити Лагуніна, створення Women in Motion є частиною більш широкого підходу до розвитку сучасної державної служби, у центрі якого — люди та їхній професійний потенціал.

«Я щиро пишаюся тим, що саме Укртрансбезпека стала майданчиком, де народжується нова професійна культура — культура підтримки, розвитку, рівних можливостей, обміну досвідом і сильної спільноти людей, які готові рухати зміни вперед», — зазначив він.

Учасники заходу обговорили роль жінок у розвитку транспортної галузі, сучасні підходи до лідерства, професійного зростання та управління командами. Центральною ідеєю зустрічі стала теза: «Професіоналізм не має гендеру».







За словами Лагуніна, у перспективі WIM має вийти за межі внутрішнього корпоративного проєкту та стати відкритою професійною платформою для представниць усієї транспортної галузі.

«Це новий простір для розвитку професійних компетенцій, нових можливостей, взаємної підтримки та формування сильної спільноти людей, які створюють майбутнє», — наголосив голова Укртрансбезпеки.

У відомстві зазначають, що розвиток спільноти стане одним із напрямів системної роботи керівництва служби із формування сучасної корпоративної культури, підтримки професійного розвитку працівників та розвитку людського потенціалу.

Детальніше про проєкт Women in Motion — на офіційному сайті Укртрансбезпеки, на офіційних сторінках Голови Укртрансбезпеки Микити Лагуніна та Державної служби України з безпеки на транспорті.