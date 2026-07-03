Про це Леся Кашпур, к. н. держ. упр., начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства Генеральної дирекції ВГО "Асоціація платників податків України", пише у власному блозі.

Майнові податки — це обов’язкові платежі, які власники нерухомості, землі та транспортних засобів сплачують до місцевих бюджетів.



Органи Державної податкової служби щороку до 1 липня розсилають громадянам податкові повідомлення-рішення (далі — ППР), у яких зазначено нараховані суми та реквізити для оплати.



Проте процес надсилання ППР поштою у формі рекомендованих листів не завжди є ефективним. Цьому є низка об'єктивних причин, зумовлених реаліями сьогодення:

Фізична відсутність власника майна за місцем реєстрації (податковою адресою), куди надсилається ППР, адже місце реєстрації нерідко відрізняється від фактичного місця проживання.

Мобілізація власників майна.

Недостатня укомплектованість штату поштових відділень, що унеможливлює вчасну доставку рекомендованих листів чи повідомлень про їхнє надходження адресатам.

Якщо платник не отримав рекомендований лист із ППР, таке відправлення після закінчення місячного строку зберігання повертається до органу ДПС із відміткою пошти: «Повертається за закінченням встановленого строку зберігання» або «Адресат відсутній за вказаною адресою». Після повернення листа в базі даних ДПС проставляється відповідна відмітка, і ППР вважається врученим платнику податків відповідно до ст. 42 ПКУ. Саме з цього моменту розпочинається відлік 60 календарних днів, передбачених законом для сплати податку.

Якщо громадянин не знає про цей факт, він пропускає встановлений термін, що призводить до прострочення сплати податку. У такому разі, відповідно до ст. 124 ПКУ, до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: 5% від суми боргу — за затримку сплати до 30 календарних днів, та 10% — якщо строк прострочення перевищує 30 днів. Крім того, на суму боргу нараховується пеня згідно зі ст. 129 ПКУ, а сам факт несплати з часом стає підставою для відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на рахунки чи майно боржника.

У попередні податкові періоди громадяни отримували відповідні повідомлення вчасно, проте цьогоріч спостерігається певна затримка. Вона зумовлена необхідністю уникнення технічних розбіжностей та проведенням масштабного удосконалення баз даних ДПС.

Мета цих робіт — налагодити процес так, щоб пересічні громадяни (які не є підприємцями) могли оперативно переглядати інформацію про всі нараховані майнові податки безпосередньо через застосунок «Дія».

Сподіваємося, що такі інновації не лише сприятимуть стабільному наповненню місцевих бюджетів, а й підвищать якість сервісного обслуговування платників. Це дозволить уникнути непорозумінь із податковими органами в частині виникнення технічного податкового боргу та його негативних наслідків.

Для запобігання виникненню податкової заборгованості громадянам — платникам податків-фізичним особам доцільно вже зараз зареєструватися в Електронному кабінеті платника податків або скористатися безкоштовним мобільним застосунком «Моя податкова» від ДПС України..

У попередні податкові періоди громадяни отримували відповідні повідомлення вчасно, проте цьогоріч спостерігається певна затримка. Вона зумовлена необхідністю уникнення технічних розбіжностей та проведенням масштабного удосконалення баз даних ДПС. Мета цих робіт — налагодити процес так, щоб пересічні громадяни (які не є підприємцями) могли оперативно переглядати інформацію про всі нараховані майнові податки безпосередньо через застосунок «Дія».

Сподіваємося, що такі інновації не лише сприятимуть стабільному наповненню місцевих бюджетів, а й підвищать якість сервісного обслуговування платників. Це дозволить уникнути непорозумінь із податковими органами в частині виникнення технічного податкового боргу та його негативних наслідків.

Для запобігання виникненню податкової заборгованості громадянам — платникам податків-фізичним особам доцільно вже зараз зареєструватися в Електронному кабінеті платника податків або скористатися безкоштовним мобільним застосунком «Моя податкова» від ДПС України, який доступний в App Store та Google Play. Цьогоріч цей сервіс функціонує як персональний цифровий помічник, що дозволяє в кілька кліків перевірити об'єкти оподаткування, переглянути надіслані ППР та сплатити податки безпосередньо зі смартфона за допомогою Дія.Підпису або КЕП.