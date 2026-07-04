Російські окупанти не припиняють свій кривавий терор проти України, нищачи не лише наші будинки, а й унікальну природу.

Чергова атака на столицю призвела до серйозного екологічного лиха в Оболонському районі. Через пошкодження нафтобази тонни пального ринули в міське озеро Кирилівське, перетворивши водойму на зону екологічного лиха. Наразі на місці у посиленому режимі працюють усі профільні служби та екологічні інспектори, які намагаються зупинити поширення отруйної плями. Влада вже звернулася до киян із терміновим попередженням щодо безпеки. Яких масштабів сягнуло забруднення, як рятують столичне озеро та чого категорично не можна робити мешканцям району — читайте в нашому матеріалі.





Чорні ріки через обстріл: як пальне потрапило у воду

Жахлива подія сталася 2 липня 2026 року. Внаслідок чергового російського обстрілу значних пошкоджень зазнала нафтобаза, розташована на Оболоні. Через пробитий резервуар та сильну пожежу, що охопила наземні трубопроводи, паливно-мастильні матеріали вийшли з-під контролю.





Нафтопродукти швидко знайшли шлях до міської дощової каналізації і через систему стічних вод масово ринули прямо в озеро Кирилівське. Водойма за лічені години вкрилася щільною та смердючою чорною плівкою.

20 тисяч квадратів отрути: екоінспектори Столичного округу б'ють на сполох

Фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу миттєво виїхали на місце надзвичайної ситуації. Вони задокументували злочин росіян та відібрали перші проби води, щоб у лабораторії з'ясувати рівень небезпеки. Масштаби лиха вражають: орієнтовна площа забруднення Кирилівського наразі складає близько 20 000 квадратних метрів. Ба більше, на окремих ділянках озера товщина нафтового шару на поверхні води досягає п'яти міліметрів!

Щоб скоординувати рятувальну операцію, на березі озера влаштували термінову виїзну нараду. До неї долучилися топпосадовці: заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко, голова профільного екологічного комітету Верховної Ради Олег Бондаренко, т.в.о. Голови Держекоінспекції України Олександр Субботенко, а також керівники місцевої інспекції Столичного округу та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра.

Рятувальна операція: ДСНС та екологи блокують розлив

Спільними зусиллями екологів та представників постраждалого підприємства вдалося знайти конкретні місця витоку пального. Наразі його активно викачують зі спостережного колодязя.

Головний удар на себе взяли бійці ДСНС України. Вони оперативно перекрили озеро спеціальними боновими загородженнями, щоб паливна пляма не розповсюджувалася далі, і за допомогою спецобладнання крок за кроком відкачують мазут та бензин із води. Держекоінспекція вже щиро подякувала рятувальникам за їхню професійну та злагоджену роботу в таких екстремальних умовах.

Екологи продовжують моніторити ситуацію. Як тільки лабораторні дослідження завершаться і буде встановлено точну площу екологічного удару, інспекція вирахує суму збитків. Ці цифри ляжуть у загальний рахунок, який Україна пред'явить Російській Федерації за всі її воєнні та екологічні злочини.







Важливо для киян: суворі правила безпеки біля озера

Державна екологічна інспекція України наполегливо закликає жителів Оболоні та всіх киян бути вкрай обережними до повного завершення рятувальних робіт та просить дотримуватися простих правил:

Категорично заборонено купатись у Кирилівському чи використовувати воду звідти для будь-яких потреб;

купатись у Кирилівському чи використовувати воду звідти для будь-яких потреб; Не підходьте близько до забрудненої водойми, аби не дихати шкідливими випарами;

до забрудненої водойми, аби не дихати шкідливими випарами; Якщо ви відчуваєте різкий запах нафтопродуктів на вулиці, обмежте прогулянки на свіжому повітрі, негайно зачиніть усі вікна вдома і залишайтеся у приміщенні.

Бережіть себе, а екологічна інспекція обіцяє тримати ситуацію під постійним контролем, доки Кирилівське знову не стане чистим.