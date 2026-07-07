За словами командира бригади Олександра Рашевського, ворог постійно поповнює особовий склад і намагається просочуватися до міста малими групами.



«Костянтинівський напрямок є одним із ключових напрямків для просування ворога. Вони не шкодують ні сил, ні засобів, але ситуація залишається контрольованою», – зазначив він в інтерв’ю OBOZ.UA.



Рашевський наголосив, що твердження про те, що поліцію потрібно «відправити на фронт», давно не відповідає реальності.



«Ми четвертий рік воюємо на передовій разом із військовими та іншими складовими Сил оборони України. Наші бойові завдання не відрізняються від завдань ЗСУ – оборона позицій, відбиття штурмів, рейдові дії та знищення ворога», – сказав командир.