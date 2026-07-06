Мешканці Житомирщини вже давно б’ють на сполох через стан місцевих водойм, і, як з’ясувалося під час офіційних перевірок, зовсім не дарма.

Комунальне підприємство, яке мало б дбати про чисту воду для людей, самотужки отруювало місцеву річку небезпечними відходами. Екоінспектори зафіксували масовий злив хімікатів, виставили підприємству величезний рахунок та висунули ультиматум міській владі. Що саме знайшли у воді експерти лабораторії та яке судове розслідування чекає на винуватців, якщо вони спробують уникнути відповідальності.

Повна труба хімікатів: як «Водоканал» перетворив річку на стічну канаву

Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу провели позаплановий рейд та ретельно перевірили, як Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» дотримується правил охорони водних ресурсів. Результати інспекції виявилися невтішними. З’ясувалося, що підприємство повністю проігнорувало затверджені екологічні нормативи. Через свій промисловий випуск № 1 у річку Уж поблизу села Вороневе комунальники масово зливали брудні стічні води, які буквально отруювали екосистему.

Екологічна лабораторія відібрала проби цієї рідини, і аналізи показали жахливу картину. У зворотних водах зафіксували величезне перевищення дозволених лімітів за цілим букетом небезпечних показників: аміаку, загального заліза, фосфатів, а також хімічного та біохімічного споживання кисню. Простими словами, у воду скидали стільки бруду, що річка втрачала можливість природно очищуватися, а все живе в ній опинилося під загрозою вимирання.

Рахунок на мільйони та місяць на роздуми для комунальників

Такий цинічний удар по довкіллю є прямим і грубим порушенням статей Водного кодексу України, які чітко зобов'язують відшкодовувати кожну копійку завданих природі збитків. Екоінспектори провели детальні математичні розрахунки, аби мовою цифр показати керівництву «Водоканалу» ціну їхньої безвідповідальності.

Загальна сума збитків, які підприємство заподіяло державі через забруднення річки Уж, склала чималі 2 749 646 гривень. Наразі Державна екологічна інспекція Поліського округу офіційно пред'явила комунальникам претензію на цю суму. Керівництву підприємства дали рівно один місяць, аби вони добровільно перерахували ці кошти до бюджету та компенсували шкоду.

Ультиматум міській владі: екологи погрожують судом

Проте звичайним штрафом екологи обмежуватися не збираються, адже головне — змусити систему працювати чисто. Інспекція офіційно звернулася до Коростенської міської ради, яка є безпосереднім власником цього проблемного підприємства. Від мерії вимагають негайно втрутитися, навести лад, модернізувати очисні споруди та посилити контроль за своїми підлеглими.

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський чітко та безкомпромісно окреслив позицію відомства щодо цієї екологічної надзвичайної ситуації:

«Ми не обмежилися лише пред'явленням претензії на відшкодування збитків. Паралельно Інспекція звернулася до Коростенської міської ради як до власника зазначеного комунального підприємства. Наше головне завдання – не лише забезпечити відшкодування шкоди, а й усунути причини забруднення річки Уж. Саме тому мы наполягаємо на вжитті дієвих заходів щодо модернізації та належного утримання очисних споруд, забезпечення ефективної роботи підприємства й неухильного дотримання вимог природоохоронного законодавства. Водночас хочу наголосити: у разі якщо підприємство відмовиться добровільно відшкодувати завдані державі збитки, Державна екологічна інспекція Поліського округу звернеться до Господарського суду Житомирської області з позовом про їх примусове стягнення. Лише комплексний підхід, який поєднує усунення причин забруднення, належний контроль за діяльністю підприємства та невідворотність відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, дозволить запобігти повторним порушенням і забезпечити екологічну безпеку водних ресурсів та мешканців громади».

Тепер м’яч на полі коростенських чиновників та керівництва «Водоканалу». Їм доведеться або знайти гроші на покриття мільйонних збитків та ремонт техніки, або готуватися до важких і гучних судових розбірок у суді. Захисники природи обіцяють тримати справу на особливому контролі, доки отруйна труба біля села Вороневе не припинить забруднювати річку.