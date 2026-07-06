Київ знову опинився під жорстоким ударом ворога, і цього разу велике горе знову прийшло у Подільський район.

Чергова повітряна атака на столицю принесла руйнування та забрала людські життя. Про наслідки ворожого нальоту в Подільському районі повідомив очільник місцевої районної державної адміністрації Володимир Наконечний. Наразі всі зусилля міських служб кинуті на порятунок тих, хто опинився в епіцентрі вибухів, та на розбір завалів. Влада закликає містян бути максимально обережними та не нехтувати власною безпекою, адже ворог продовжує підступно бити по житлових кварталах.





Пекло на місці прильотів: екстрені служби борються за кожне життя

Одразу після того, як у районі прогриміли потужні вибухи, на місця влучань виїхали десятки спецавтомобілів. Масштаби пошкоджень ліквідовують спільно — рятувальники ДСНС, бригади швидкої допомоги, патрульні та комунальники. Вони працюють у надскладних умовах, розгрібаючи уламки та локалізуючи пожежі.



Медики просто на місці надають першу допомогу пораненим, а тих, хто перебуває у важкому стані, екстрено госпіталізують до столичних лікарень. Точна кількість жертв та масштаби руйнувань наразі встановлюються фахівцями.

«Є загиблі та постраждалі»: відверте звернення Володимира Наконечного

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний вийшов до громади із важкою новиною. Він підтвердив, що ця атака, на превеликий жаль, стала смертельною для кількох мешканців району.

Очільник Подолу звернувся до киян без зайвого офіціозу та канцеляризмів, розділивши біль кожної родини:

«Внаслідок чергової ворожої атаки на Київ, на жаль, є загиблі та постраждалі в Подільському районі. На місцях ударів працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби. Рятувальники, медики, правоохоронці та фахівці міських служб ліквідовують наслідки обстрілів, надають допомогу постраждалим і забезпечують безпеку. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто зазнав поранень».





Заклик до киян: правила, які рятують життя

Ця жахлива ситуація вкотре доводить, що небезпека нікуди не зникла, а кожна повітряна тривога може стати фатальною, якщо пересидіти її на дивані чи біля вікна.

Володимир Наконечний наполегливо попросив жителів Подолу та всього Києва серйозно ставитися до своєї безпеки, не допомагати ворогу поширенням чуток і користуватися лише перевіреними фактами:

«Закликаю всіх мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та користуватися лише офіційними джерелами інформації».



Наразі ліквідація наслідків атаки триває, правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин окупантів проти мирних киян.