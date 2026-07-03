Поки вся країна намагається берегти кожен клаптик своєї землі, дехто примудряється цинічно заробляти на її отруєнні.

Гучний екологічний скандал спалахнув на Київщині, де просто посеред мальовничих сільськогосподарських угідь влаштували нелегальний сміттєвий могильник. Величезну вантажівку «зловили на гарячому» під час вивантаження мотлоху неподалік водойми. Найбільше шокує те, що ця земля перебуває в оренді у легендарного авіагіганта АТ «Антонов», а ділки не просто викидали сміття, а заривали його глибоко під землю прямо біля води. Як екоінспектори Столичного округу розплутали цю схему, що приховано на півтораметровій глибині та як поліція покарала власників машини-порушника — читайте у нашому матеріалі.







Спіймали на гарячому: як "ДАФ" розвантажував сміття на полях

Ця історія розгорнулася поблизу села Круглик, що у Феодосіївській громаді Обухівського району. Державні інспектори з охорони довкілля Столичного округу проводили черговий рейд, коли помітили підозрілу активність. Прямо на одній із земельних ділянок стояв чималий автомобіль DAF, з якого водій без жодних докорів сумління вивантажував гори твердих побутових відходів.

Коли інспектори почали розбиратися, чий це кусок землі, спливли дуже цікаві деталі. За попередніми даними, ця ділянка за договором оренди належить акціонерному товариству «Антонов». Понад те, використовувати її дозволено виключно для сільськогосподарських потреб — тобто там мали б сіяти пшеницю чи вирощувати овочі, а не будувати таємні сміттєзвалища.

Сміттєвий могильник біля води: відходи закопували на півтора метри

Екологи провели детальне обстеження території та зафіксували всі ознаки жорсткого забруднення землі. Проте звичайним накиданням хламу поверх трави ділки не обмежилися. Інспектори виявили сліди того, що сміття цілеспрямовано ховали від чужих очей і закопували у ґрунт на глибину приблизно до півтора метра!

Що найгірше — цей підземний сміттєвий склад облаштували в межах прибережної захисної смуги. Поруч розташоване озеро, і весь цей підземний мотлох міг легко отруїти воду. Звісно, жодних дозвільних документів на управління відходами чи паперів про проходження процедури оцінки впливу на довкілля організатори цієї схеми інспекторам не надали. За всіма ознаками, тут пахне букетом порушень: нецільове використання земель, плювок у бік водного, земельного та природоохоронного законодавства.





Забіг закінчився в поліції: вантажівку заарештували, справу передали до ЄРДР

Екоінспектори миттєво зорієнтувалися і викликали на місце події слідчо-опергрупу поліції. Силовики задокументували екологічний злочин, а відомості про ймовірне кримінальне правопорушення вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Сам автомобіль DAF, який слугував інструментом для забруднення Київщини, поліцейські вилучили в рамках кримінальної справи та відправили на арештмайданчик.

Зараз Державна екологічна інспекція Столичного округу чекає на повне оформлення всіх відомостей у ЄРДР і вже офіційно попередила правоохоронців, що їхні найкращі фахівці готові підключитися до розслідування. Екологи планують провести інструментально-лабораторні заміри, відібрати проби отруєного ґрунту і виставити організаторам цього сміттєвого звалища такий фінансовий рахунок за шкоду природі, який вони запам'ятають на все життя. Наші землі — це не безкоштовні смітники, і за подібне ставлення до природи доведеться відповідати перед судом.