Росія продовжує завдавати ударів по автозаправних станціях у різних регіонах України.

"Ворог атакує наші АЗС. Під час тривоги не рекомендую перебувати на території заправки. Ні відвідувачам, ні персоналу", - заявив Сергій Бескрестнов, радник міністра оборони України.

За словами Бескрестнова, цивільні автозаправні станції жодним чином не впливають на військові постачання пального, тому метою таких атак є тероризація цивільного населення. Водночас він запевнив, що навіть у разі подальших ударів українська система постачання палива зможе адаптуватися — оператори ринку та логістичні компанії знайдуть альтернативні способи доставки та реалізації нафтопродуктів.

Бескрестнов також запропонував власникам автозаправних станцій у зонах підвищеного ризику заздалегідь посилювати захист об'єктів, встановлюючи спеціальні сітки та закриваючи найуразливіші ділянки. На його думку, особливу увагу слід приділити захисту резервуарів із газом, а також місць в'їзду та виїзду з території АЗС.

З аналогічною ініціативою виступив експерт Юрій Романенко.

«Думаю, що власникам АЗС потрібно робити те, що ми писали вже років зо три. Ставити сітки та закривати конструкціями свої об'єкти. Особливо це стосується лівого берега, який треба закривати сітками, включаючи всі траси до Києва, але і на західній Україні я б не зволікав. Чим довше буде війна, тим вища ймовірність, що до вас прилетить. Сьогодні росіяни вдарив по АЗС у центрі Харкова, ми це робитимемо у відповідь у Білгороді та скрізь, куди дотягнемося. Тому відповідь напрошується сама собою», - написав експерт Юрій Романенко.

На його думку, державі варто інвестувати кілька десятків мільйонів доларів у реалізацію таких заходів захисту.

«Україна отримала б сотні стаціонарних систем з кулеметами з радарами та ІІ, які різко посилили б загальні можливості системи ППО», - підсумував Романенко.



Нагадаємо, за останні дні серія атак торкнулася кількох областей України. На Дніпропетровщині російські війська атакували п'ять автозаправних станцій. На всіх об'єктах пошкоджено обладнання, виникли пожежі.

Також дрони-камікадзе типу "Шахед" вдарили по Богодухову Харківської області. Внаслідок атаки семеро людей отримали поранення. Було пошкоджено чотири автомобілі, автозаправну станцію, багатоповерховий житловий будинок та магазин.

У Запоріжжі російські війська завдали повторного удару по АЗС під час ліквідації наслідків першого влучення. Дрон атакував пожежну автоцистерну, проте рятувальники ДСНС встигли сховатися.