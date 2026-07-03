Волонтери «Української команди» передали два великих генератора бійцям 91 окремої Охтирської бригади підтримки. Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



«Українська команда» продовжує забезпечувати наших захисників автономними джерелами енергії. Ще два великих дизельних генератора потужністю 32 кіловата передали бійцям 91 Охтирської бригади підтримки», - написав Артур Палатний.



Він зазначив, що бійці цієї бригади забезпечують інженерну підтримку інших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту. Проводять розмінування, будують лінії оборони, наводять переправи тощо.



«Упевнений: завдяки цим генераторам вони зможуть ще краще виконувати свої завдання», - сказав керівник «Української команди».



Командир роти безпілотних систем 91 бригади, Герой України Федор Кіселар подякував волонтерам «Українській команді» за постійну підтримку.