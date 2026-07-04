На території Узинської громади представники Державної екологічної інспекції Столичного округу зафіксували зухвале правопорушення. Водії одразу трьох великих машин вирішили, що знайшли безкоштовний майданчик для скидання відходів, але завершити справу їм не дали. Тепер техніка перебуває під арештом, а матеріали справи готують для передачі до суду.





Масове звалище посеред поля: документи відсутні

Під час планового моніторингу території Узинської міської громади, що у Білоцерківському районі, інспектори з охорони довкілля помітили скупчення вантажного транспорту. Підійшовши ближче, фахівці зафіксували, як із трьох машин повним ходом вивантажують тверді побутові відходи прямо на землю, сильно захаращуючи ділянку.



Коли екологи вимагали пред'явити хоч якісь дозвільні документи чи ліцензії, що дають право проводити будь-які операції з відходами в цьому місці, водії лише розвели руками — жодних паперів у них не було. Такі дії мають прямі ознаки грубого порушення Закону України «Про відходи» та чинного природоохоронного законодавства.





Техніку вилучено: до розслідування підключили поліцію

Зрозумівши, що мирної розмови не вийде, екоінспектори оперативно викликали на місце події слідчо-оперативну групу Національної поліції України. Копи задокументували факт засмічення землі, а всі три транспортні засоби, які ділки використовували для перевезення та скидання сміття, вилучили та заарештували в установленому законом порядку.

Організаторам цього стихійного звалища доведеться серйозно розплачуватися за свою безвідповідальність.

Лабораторія готує рахунок: землю перевірять на токсичність

Наразі Державна екологічна інспекція Столичного округу чекає, поки правоохоронці офіційно внесуть усі відомості про цей інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Паралельно з цим екологи вже надіслали офіційне повідомлення органам досудового розслідування про те, що вони готові залучити своїх найкращих спеціалістів до кримінального провадження. Фахівці планують провести інструментально-лабораторні заміри, відібрати проби забрудненого ґрунту і вирахувати точну суму шкоди, яку цей сміттєвий розлив завдав довкіллю. Покривати ці збитки винуватцям доведеться вже у судовому порядку.