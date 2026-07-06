«Гроші, як і слідство, люблять тишу», — саме з цієї аксіоми розпочала розмову авторка програми Олена Дума, звернувшись до свого гостя Сергія Власенка.

Проте в реаліях сучасної України про тишу навіть не йдеться. Замість збору залізобетонних доказів у кабінетах, НАБУ та САП влаштовують пресконференції кожні п'ять хвилин, перетворившись на закрите акціонерне товариство.



Сергій Власенко під час ефіру відверто висміяв нинішню модель роботи цих органів:



«Вони, як Болік і Льолік із старого польського мультфільма, ходять весь час вдвох, взявшись за руки... Спеціалізована антикорупційна прокуратура створена для того, щоб наглядати за законністю розслідування, яке проводять детективи НАБУ. І якщо ти наглядаєш за кимось, ти не можеш ходити з ним весь час разом, обідати разом, вечеряти разом, на брифінги разом... Оцей "Набусап" — він як російська двоглава курка».

Народний депутат наголосив, що в гучних процесах, які роздмухують у пресі, зазвичай «98% політики, піару та журналістських матеріалів, і лише 2-3% — це реальна юриспруденція». Дійшло до абсурду: у резонансній справі проти Офісу Президента ключовим доказом НАБУ виставляє той факт, що посадовець консультувався з ворожкою чи екстрасенсом. «Яке це взагалі має відношення до кримінального кодексу?» — дивується Власенко.

Культура відміни та ручні журналісти: як працюють «зливи» з НАБУ

Авторка програми Олена Дума підняла ще одну вкрай болючу тему — пряме порушення закону щодо розголошення таємниці слідства. Сьогодні медіапростір завалений протоколами обшуків та закритими аудіозаписами, які блогери та «розслідувачі» на кшталт Михайла Ткача публікують без жодних письмових дозволів прокурорів.

Олена Дума поділилася власним досвідом зіткнення з цією заангажованою системою:

«У нас відбувається культура відміни. Тобто людина, яку бояться, або вважають сильною... вона невигідна. Я особисто зіштовхнулася з такою історією. Відомий кейс — яхта Віктора Медведчука. Ткач дуже хотів володіти інформацією. Я його запросила, виділила три години, показувала докази, документи... Він сказав: "Вийде розслідування і все ок". Я чекала півроку. Через півроку виходить розслідування, яке абсолютно перекручене!».

Як зазначив Сергій Власенко, такі журналісти ніколи не чіпатимуть реальних проблем правоохоронців (наприклад, скандали навколо директора НАБУ Семена Кривоноса), «бо тоді Ткачу просто припинять зливи інформації з НАБУ і він перестане бути розслідувачем». Політик додав, що так звані «антикорупційні активісти» насправді є звичайними лобістами, які отримують мільярдні західні гранти і кровно не зацікавлені у подоланні корупції, адже тоді їм просто не буде на що просити кошти.

При цьому реальна корупція ігнорується. Власенко розповів, як узяв офіційний звіт американських аудиторів про розкрадання міжнародно-технічної допомоги (МТД) для України на шалені суми і написав заяву в НАБУ. Результат? Борці з корупцією просто відмовилися відкривати кримінальну справу.





Сталінське правосуддя та таємні угоди: куди зникають гроші?

В ефірі Олени Думи прозвучали шокуючі статистичні дані щодо роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який, за словами гостя, став «дзеркалом НАБУ». За минулий рік ВАКС ухвалив 109 вироків, із яких 106 — обвинувальні, і лише 3 — виправдовувальні. Більше того, 72 вироки винесені на підставі повністю засекречених угод із слідством.

«Три виправдовувальних із 109 — це означає, що це сталінський суд. Це суд прокурорський, обвинувальний, який не шукає доказів невинуватості. Це чиста сталінська модель правосуддя 37-го року», — підкреслив Сергій Власенко.

Олена Дума навела цинічний приклад із практики, коли під час її роботи в АРМА прокурори САП телефоном вимагали від неї штучно занизити ціну на конкурсі з продажу арештованих земель гірськолижного курорту «Боржава» (вартістю 1,8 млрд грн), погрожуючи кримінальними справами, аби лише виконати умови якоїсь своєї «таємної угоди». Вона конкурс скасувала, але після її відставки НАБУ і САП таки провели цю угоду — курорт віддали за безцінь (всього за 89 млн грн) людям з оточення Льовочкіна та Каськіва.



Окреме питання — куди діваються вилучені мільйони? Кошти місяцями й роками лежать у сейфах САП чи на депозитах у комерційних банках замість того, щоб працювати на Збройні сили України через військові облігації.





Вибори під час війни та амбіції Юлії Тимошенко: рейтингів не існує

Зачепили в ефірі й тему політичного майбутнього України. Сергій Власенко розвіяв міфи про можливість проведення швидких виборів через якесь ефемерне «перемир’я». За його словами, вибори під час війни провести технічно неможливо. Тільки на відновлення реєстру виборців Центральній виборчій комісії знадобиться щонайменше півроку, не кажучи вже про потребу повернути мільйони біженців з-за кордону.

Щодо сучасних соціологічних опитувань, то нардеп відрізав чітко:

«Рейтингів сьогодні не існує, бо не існує електорального поля. Коли 5-7 мільйонів людей за кордоном, а 10 мільйонів — переселенці всередині країни, жодна інституція не здатна зробити адекватний аналіз. Давайте ми завершимо цю війну, а потім почнемо говорити про рейтинги».

Водночас, Олена Дума запитала прямо: чи буде лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко знову боротися за президентське крісло і чи піде на вибори?

«Чи буде Юлія Володимирівна боротися? Буде! Буде! Вона політик з величезним досвідом», — з усмішкою підтвердив Власенко.

Він наголосив, що політика — це окрема складна професія, яка вимагає глибоких знань державного управління, і спроби суспільства вкотре шукати «нові обличчя» (співаків, акторів чи блогерів) без досвіду — це просто черговий розбіг для удару головою об бетонну стіну, що призводить до повної руйнації професіоналізму в державі.