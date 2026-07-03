Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що за політичні гасла росіяни протестувати не будуть, але, якщо у них не буде їжі чи бензину, то вони вийдуть на бунт, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Пушкін, який страшно любив російську імперію, розповідає політик, написав у «Капітанській дочці», що не дай Бог дожити до російського бунту, безпощадного і безглуздого, тобто мав на увазі, що народу не можна виступати проти царів. Як він зазначає, це дуже відома пушкінська фраза, але її варто перефразувати так: дай Бог нам з вами дожити до того, коли в росії почнуться безпощадні бунти.

«Тобто я думаю, що росія ментально не здатна до еволюційних революцій, коли люди не задоволені владою, коли звучать політичні гасла. Тобто середньостатистичний росіянин може піднятися на бунт, якщо картоплі нема, якщо хліба нема або якщо бензину немає. Голодні бунти, так? І я сподіваюся, що все-таки от стратегія і тактика наших Збройних сил сьогодні повинна трішки стимулювати оці бунти, які, я сподіваюся, ну, хоч локально будуть безпощадними», – пояснює Микола Томенко.

До того ж, додає політик, ця ситуація буде серйозно впливати на думки путіна і його команди, які поки цинічно посилає весь світ фактично і вигадують різноманітні відмовки, щоб у жодному разі не йти на мирні переговори або бодай на якесь тимчасове перемир'я, припинення вогню.

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