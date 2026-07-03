Лише за один тиждень Державна екологічна інспекція України розгорнула справжнє полювання на тих, хто звик безкарно наживатися на природі, вирубувати ліси та зливати брудні хімікати у наші водойми.

Результати тижневого екорейду вражають: сотні перевірок, сотні спійманих за руку порушників та астрономічні суми збитків на понад 13 мільйонів гривень, які тепер доведеться виплачувати шкідникам. Хто став головним антигероєм тижня, які регіони постраждали найбільше і де екоінспекторам довелося залучати поліцію.

Тиждень під прицілом: сотні рейдів та перші штрафи





У період з 26 червня по 2 липня 2026 року державні екоінспектори по всій Україні не знали відпочинку. За цей короткий проміжок часу територіальні органи Держекоінспекції провели аж 430 масштабних перевірок та рейдів. Ловили як дрібних паліїв, так і великі комунальні підприємства.

За підсумками цього екологічного марафону захисники природи виписали 306 протоколів про адміністративні правопорушення. Загалом з порушників стягнули до державного бюджету перші 69 тисяч гривень штрафів. Проте це лише «квіточки», адже за серйозніші гріхи ділкам нарахували збитків на фантастичну суму — 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Майже 4 мільйони гривень екологи вже встигли вибити з порушників як у добровільному, так і в примусовому судовому порядку.

Житомирщина під ударом: брудні «водоканали» та винищений ліс

Найбільш гучні та резонансні екологічні катастрофи цього тижня зафіксували на Житомирщині, де місцеві комунальники влаштували справжній терор річкам.

Коростенський «Водоканал» отримав залізобетонний рахунок на 2 мільйони 749 тисяч 646 гривень. Інспектори Поліського округу з'ясували, що підприємство масово зливало неочищені стічні води з перевищенням усіх можливих норм прямо у річку Уж поблизу села Вороневе.

отримав залізобетонний рахунок на 2 мільйони 749 тисяч 646 гривень. Інспектори Поліського округу з'ясували, що підприємство масово зливало неочищені стічні води з перевищенням усіх можливих норм прямо у річку Уж поблизу села Вороневе. КП «Іршанське комунальне підприємство» також потрапило під роздачу. За аналогічне отруєння річки Ірша брудними стоками екологи виставили їм претензію на 1 мільйон 641 тисячу 755 гривень. Обидві ці річки, до слова, живлять басейн Дніпра, тож масштаби шкоди важко переоцінити.

також потрапило під роздачу. За аналогічне отруєння річки Ірша брудними стоками екологи виставили їм претензію на 1 мільйон 641 тисячу 755 гривень. Обидві ці річки, до слова, живлять басейн Дніпра, тож масштаби шкоди важко переоцінити. Окрім брудної води, в регіоні знайшли роботу й для поліції. Поблизу села Щигліївка невідомі браконьєри потайки вирубали 126 розкішних вільх. Екоінспектори нарахували за цей лісовий погром 1 мільйон 733 тисячі гривень збитків і вже передали всі матеріали копам, аби ті оголосили розшук чорних лісорубів.

Одеська область: масштабне отруєння Хаджибейського лиману

Абсолютним «рекордсменом» за сумою завданих природі збитків цього тижня стала Одеська область. Інспектори Південно-Західного округу викрили шокуючий факт екологічного свавілля у селі Нерубайське.

Там неочищеними, смердючими стічними водами затопило величезну земельну ділянку площею майже 3 тисячі квадратних метрів прямо на мальовничих схилах Хаджибейського лиману. Земля та унікальна екосистема лиману зазнали колосального удару. Екологи оцінили цю катастрофу у дев'ять мільйонів дві тисячі гривень. Оскільки масштаб злочину вражає, справу одразу передали до поліції, і тепер цим випадком займаються криміналісти.

Київщина: сокира браконьєра в агролісництві

Не обійшлося без скандалів і в столичному регіоні. Інспектори Столичного округу завітали з перевіркою до Богуславського агролісництва, що підпорядковане ДП «Київоблагроліс».

Там захисники довкілля нарахували 35 незаконно зрубаних дерев різних порід. Попри відносно невелику кількість деревини, сума збитків через цінність порід виявилася солідною — 686 тисяч 681 гривня. Матеріали цієї лісової крадіжки екологи вже направили до Обухівського районного управління поліції.

У Держекоінспекції попереджають: моніторинг українських багатств не зупиняється ні на хвилину. Кожен, хто намагається заробляти на нищенні української екології, буде знайдений і змушений заплатити до копійки.