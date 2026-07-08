Поки більшість із нас ховається від негоди в затишних домівках, для бійців спецпідрозділів штормовий вітер та злива — це лише звичайні декорації для відточування майстерності.

Цими днями в акваторії Дніпра розгорнулася справжня підводна битва. Найкращі військові, рятувальники та ветерани зібралися на Всеукраїнському турнірі з підводного орієнтування «Володарі глибин». Серед одинадцяти найсильніших команд країни за перемогу змагалися і бойові плавці окремого водолазного загону спеціального призначення «Омега». Спецпризначенці вкотре довели, що для них не існує непереборних перешкод ні на землі, ні під водою.





Маршрут наосліп: 30 хвилин у суцільній темряві

Умови, в яких опинилися учасники турніру, були максимально наближені до бойових. Через сильні затяжні дощі видимість під водою впала практично до нуля. У цій каламутній річковій глибині водолазам довелося долати складний трикутний маршрут, розбитий на відрізки у 90, 106 та 93 метри.



Головна складність полягала в тому, що плисти доводилося наосліп. Бійці не бачили нічого перед собою і орієнтувалися виключно за показаннями компаса та глибиноміра. Будь-яка помилка в розрахунках хоч на один градус збивала з курсу і коштувала команді дискваліфікації. Ба більше, організатори встановили жорсткий ліміт часу — на проходження всієї дистанції давалося рівно 30 хвилин.

Бронза серед найкращих: результат групи «Сігма-2»

Конкуренція на змаганнях була неймовірною, адже під водою зійшлися легендарні підрозділи, серед яких досвідчені фахівці ДСНС міста Києва та загартовані в таємних операціях бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій (ССО).

Попри шалений тиск та екстремальну погоду, бойові водолази групи «Сігма-2», яка входить до Центру спеціального призначення «Омега», продемонстрували фантастичну командну роботу. Вони бездоганно вирахували маршрут і вибороли почесне третє місце на турнірі. Самі спецпризначенці зазначають, що такі змагання — це насамперед можливість покращити навички, щоб потім ще ефективніше виконувати реальні бойові завдання під водою та нищити ворога там, де він найменше цього чекає.





Стань частиною легенди: як потрапити до лав «Омеги»

Успіх під водою та на суходолі — це результат відбору найкращих із найкращих. Спецпідрозділ «Омега» постійно шукає вмотивованих, сміливих та витривалих патріотів, які готові стати професіоналами елітного рівня. Якщо ви відчуваєте в собі сили пройти жорсткий курс підготовки, навчитися підводного орієнтування, штурмових дій та стати частиною міцної військової родини — рекрутингові центри підрозділу чекають на ваші заявки. Тут гарантують якісне навчання за міжнародними стандартами, сучасне озброєння та можливість воювати пліч-о-пліч із топовими спецпризначенцями країни.





Тил, що тримає стіни: благодійний фонд «Омега-Дім»

Поки бійці відточують майстерність на турнірах та тримають найгарячіші ділянки фронту, про їхній надійний тил дбає благодійний фонд «Омега-Дім». Організація створена спеціально для підтримки родин військовослужбовців підрозділу.

Фонд займається допомогою пораненим воїнам, забезпечує лікування та реабілітацію, а також опікується сім'ями тих Героїв, які віддали свої життя за свободу України. Кожен внесок в «Омега-Дім» — це гарантія того, що спецпризначенець, занурюючись на глибину чи йдучи на штурм, знає: його родина під надійним захистом, а держава і волонтери ніколи не залишать їх наодинці з проблемами.