Українка Маріанна "Мала" Басанець не лише захищає батьківщину від російських окупантів, а й активно займається спортом. 34-річна жінка посіла 3 місце на чемпіонаті країни з боксу.

Призерка чемпіонату України служить саперкою у 214-му окремому штурмовому батальйоні "OPFOR" Штурмових військ Збройних Сил України й планує стати оператором БПЛА. Маріанна також розповіла, як їй вдається поєднувати великий спорт зі службою.



"У війську поєднувати службу та спорт важко, але воно і мотивує і тримає на плаву мене як людину: як у фізичному плані, так і в психологічному", - розповіла Маріанна Басанець.





Маріанна зізналася, що рік тому могла кинути бокс, проте все ж таки вирішила перевірити себе на змаганнях. Попри відсутність тренера та необхідних умов, Басанець добилася гарного результату на першості України. До речі, побратими їй допомагали у підготовці як могли.

"До такого чемпіонату, самі розумієте, потрібно готуватися. Якщо ти фізично готовий, то плюс-мінус необхідно як мінімум три місяці: режим сну, тренувань, харчування, відновлення, Той самий масаж, лазня, вітамінізація, все інше. Тут цього не було. Максимально я старалася, максимально і хлопці мені допомагали, де змогли там відпочити, кудись поїхати, щось купити додаткове харчування. Однак, цього мало", - розповіла Маріанна Басанець.

Маріанна також дала рекомендації майбутнім чоловікам та жінкам, які потраплять до армії.

"Рекомендації тут, я думаю, вони однакові, що чоловікам, що жінкам. Потрібно розуміти, навіщо ти йдеш, що ти можеш робити, чого ти можеш навчитися. Якщо є щось пов’язане з медициною, то можна піти в медицину. Я, наприклад, фізично розвиненіша і мені цікавіше не сидіти з документами. Мені подобаються стрілялки. Я пішла у саперство, а тепер іду оператором БПЛА. Не можеш, але хочеш навчитися, отже, йди вчись. Тут усьому навчають", - розповіла Маріанна Басанець.







