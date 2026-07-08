На Житомирщині завершилася гучна судова епопея навколо захаращення лісових угідь на Овруччині. Північно-західний апеляційний господарський суд ухвалив остаточне рішення: державне підприємство «Ліси України» зобов'язане виплатити до бюджету значну суму та власними силами навести лад у лісі. Як лісники перетворили два гектари природи на нелегальне промислове звалище, чому апеляція не повірила їхнім аргументам та як екологи планують змусити порушників прибрати за собою — читайте в нашому матеріалі.

Триметровий шар відходів: як лісники влаштували екологічну пастку

Ця історія розпочалася ще у 2023 році, коли під час чергового екологічного рейду в Овруцькій громаді інспектори натрапили на жахливу картину. Замість затишного доглянутого лісу вони виявили гігантське промислове сміттєвище. На площі близько двох гектарів роками без жодної ізоляції та захисних екранів складували деревні відходи деревообробки.



Масштаби вражали: купа тирси піднялася вгору на 3,5 метра. Такий гігантський некорисний насип під відкритим небом почав гнити, створюючи реальну загрозу для ґрунтів та підземних вод, з яких п'ють воду навколишні села. Лабораторні аналізи відібраних проб землі підтвердили найгірші побоювання екологів — вміст небезпечних забруднюючих речовин там зашкалював.

Мовою цифр: за що саме доведеться заплатити лісівникам

Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу ретельно вирахували всі збитки, які це звалище завдало екології регіону. Загальний чек для ДП «Ліси України» склав 1 574 400 гривень. Цікаво, що суму розбили на дві частини відповідно до завданої шкоди:

98 400 гривень — штраф безпосередньо за хімічне забруднення лісових земель;

— штраф безпосередньо за хімічне забруднення лісових земель; 1 476 000 гривень — сума за фізичне засмічення території купами тирси.

Коростенська окружна прокуратура оперативно підхопила матеріали екологів і подала позов до суду в інтересах держави та Овруцької міської ради. Суд першої інстанції повністю став на бік природи, проте керівництво лісгоспу не погодилося з цим і вирішило шукати правди в апеляційному суді.

Остаточний вердикт: плати і прибирай

Апеляційний господарський суд уважно вивчив усі докази прокурорів та екоінспекторів і залишив скаргу лісників без задоволення, підтвердивши законність початкового рішення. Тепер судове рішення остаточно набрало сили. Це означає, що відкрутитися ДП «Ліси України» вже не зможе — їм доведеться не лише віддати понад 1,5 мільйона гривень, а й повністю очистити ділянку, вивізши всю тирсу на спеціальні полігони.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський так прокоментував цю перемогу в суді:

«Коли рішення суду проходить перевірку апеляційною інстанцією і залишається без змін, це означає, що правова позиція Інспекції є належно обґрунтованою та підтвердженою доказами. Це також є результатом ефективної взаємодії Державної екологічної інспекції Поліського округу з органами прокуратури... Для нас важливо не лише домогтися стягнення завданих державі збитків, а й забезпечити реальне усунення екологічних наслідків порушення. Після набрання рішенням законної сили порушник має не лише відшкодувати заподіяну довкіллю шкоду, а й ліквідувати її наслідки, очистивши засмічену земельну ділянку від накопичених відходів деревообробки. Лише такий комплексний підхід забезпечує реальне відновлення порушених природних ресурсів».

Тепер екологи разом із прокурорами обіцяють уважно стежити за виконанням судового рішення. Лісівникам доведеться якнайшвидше залучати техніку, щоб звільнити овруцький ліс від триметрового полону відходів, інакше на них чекатимуть ще суворіші санкції та примусове стягнення через виконавчу службу.