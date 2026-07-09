Київська мерія вже компенсувала ветеранам-киянам, які отримали інвалідність I та II груп внаслідок поранень на війні, придбання 34 автомобілей в рамках міської програми підтримки учасників бойових дій.



Про це розповів мер столиці Віталій Кличко на зустрічі з ветеранами.



«Цьогоріч Київ уже компенсував придбання 34 авто: 27 нових і 7 вживаних. Загальна сума виплат перевищила 20 млн грн. Право на таку підтримку мають кияни-ветерани, а також ветерани з інвалідністю серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають і зареєстровані в Києві понад один рік. Для багатьох із них авто — це можливість самостійно дістатися на роботу, до лікаря, на реабілітацію», - розповів Віталій Кличко.



Він зазначив, що Київ став першим містом в Україні, яке запровадило таку підтримку для ветеранів.



«Київ став першим містом в Україні, яке запровадило таку підтримку для ветеранів. Коли столиця започатковувала цю можливість, головною метою було допомогти військовим повернутися до активного життя. Водночас розуміли: потреби людей змінюються, а тому й програма має розвиватися. Завдяки системному діалогу із ветеранською спільнотою, ми посилили підтримку захисників», - зазначив Віталій Кличко.



Він розповів, що з цього року Київ частково компенсує придбання не тільки нового, а й вживаного авто.



«Із 2026 року місто частково компенсує не тільки придбане нове, а й вживане авто. Крім того, право на компенсацію отримали ветерани та ветеранки з інвалідністю I групи внаслідок війни без ампутацій. Зокрема, двоє осіб з повною втратою зору отримали часткову компенсацію за придбане авто, а керують автомобілем їх близькі», - розповів мер Києва.

Як повідомлялося раніше, Віталій Кличко запропонував ветеранам долучатися до роботи у структурах місцевої влади. Крім того, за минулий рік Київ виділив на підтримку ветеранів, військових та їхніх родин понад 12 млрд грн.