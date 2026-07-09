Журналістка Катерина Котенкова пояснила, що система мобілізації ще не сформувалась, у Верховній Раді лежить цілий пакет законопроєктів, які можуть змінити всі ці правила, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як розповідає журналістка, у ВР зареєстровано законопроєкт №15236, який пропонує повністю перевести спілкування між ТЦК і військовозобов'язаними в електронний формат через Електронний кабінет. Тобто, пояснює вона, людина може бачити свій статус, інформацію про відстрочку, придатність, може отримувати електронні повідомлення, взаємодіяти з ТЦК дистанційно, а також буде електронне вручання повісток із цифровою фіксацією. Згідно з офіційним поясненням, зазначає журналістка, причина – менше корупції, черг, конфліктів і особистого контакту.

«Друге велике питання – це реєстр заброньованих. Зміни можуть бути дуже серйозними. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15237 про справедливе бронювання і участь в обороні. Він пропонує створити окремий державний реєстр заброньованих осіб. Тобто держава хоче бачити, хто має бронь, хто де працює, на якій підставі заброньований, скільки часу діє це бронювання. Чому це важливо? Тому що зараз система бронювання дуже складна. Тобто є різні постанови, реєстри, відомства. Через це виникають ситуації, коли люди кажуть: «У мене бронь, але в системі її нема». От саме це хочуть змінити. Але є і інша частина. Законопроєкт пропонує не просто створити реєстр, а і регулярний перегляд бронювання», – розповідає Катерина Котенкова.

Ще одна гучна ідея, зазначає вона, полягає в економічному бронюванні, тобто щоб частина заброньованих брала участь в обороні не тільки через роботу, а й через цільові внески на оборону. Однак, констатує журналістка, тут тривають дискусії, тому що це про нерівність між людьми, нерівність у зарплаті.

«Ще одна дуже важлива зміна – законопроєкт прямо говорить, що безстрокового бронювання більше не буде. Тобто концепція «отримав бронь і забув» може залишитись далеко в минулому», – попереджає Катерина Котенкова.

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