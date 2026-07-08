Відповідне рішення оголосив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання, повідомляє Укрінформ.



"Покладені на Тимошенко Юлію Володимирівну процесуальні обов’язки скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає", — зачитав суддя резолютивну частину рішення.



Під час підготовчого засідання у вівторок прокурор САП Віталій Гречишкін просив суд продовжити для Тимошенко ще на два місяці термін дії обов’язків прибувати за кожною вимогою детективів НАБУ і прокурорів, а також повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи.

Тимошенко під час свого виступу у суді зазначила, що продовжити покладені на неї процесуальні обов’язки неможливо, оскільки вони припинили свою дію, а тому можливо лише їх накласти повторно.

"З моменту направлення обвинувального акту до суду я втратила процесуальний статус підозрюваної та набула інший процесуальний статус, а кримінальне провадження перейшло в стадію судового провадження. За таких обставин припинили існування процесуальні передумови і часові межі дії ухвали слідчого судді від 7 травня, яка була постановлена виключно на стадії досудового розслідування щодо підозрюваної особи", — зазначила вона.

Також Юлія Володимирівна вже прокоментувала рішення суду скасувати процесуальні обов’язки: "Маленька велика перемога. Політично замовна та нашвидкоруч сфабрикована НАБУ проти мене справа розсипається на очах. Крок за кроком відновлюємо справедливість. Далі — більше!".

Наступне підготовче засідання у справі Тимошенко відбудеться 22 липня.