Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Чергову потужну електростанцію волонтери передали бійцям 72 ОМБр.



Про це розповів керівник «Української команди» Артур Палатний.



«Електроенергії на фронті забагато не буває. Адже все важливе військове обладнання працює від електромереж. «Українська команда» передала чергову велику дизельну електростанцію бійцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців», - сказав Артур Палатний.



Він зазначив, що бійці цієї бригади на початку повномасштабного вторгнення обороняли столицю та Київщину, з літа 2022 року вели бої за Донбас, а зараз виконують надважкі завдання на Харківщині.



«Упевнений: завдяки цій потужній електростанції наші захисники зможуть завжди підтримувати роботу критично важливого обладнання і успішно виконуватимуть бойові завдання», - сказав керівник «Української команди».

Бійці 72 бригади подякували всім українцям, які підтримують військо і допомагають наближати Перемогу.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 600 великих генераторів і зарядних станцій. А загалом вартість допомоги, яку «Українська команда» передала з початку повномасштабного вторгнення військовим та цивільним, перевищує пів мільярда гривень.