Докторка медичних наук Ольга Богомолець пояснила, що в Україні є сімейний лікар, але це про те, що можна лікувати вдома, а ось для складніших хвороб треба медичне страхування, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Україна – єдина країна у Європі, де немає системи медичного страхування. Коли ми говоримо про реформу, яка відбулась на першій ланці, то, так, сімейний лікар став доступним, а далі що? От сімейний лікар став доступним, а що далі робити людині, у якої онкологія, якщо держава не закриває потребу у лікуванні онкології?», – зауважує Ольга Богомолець.

У США, розповідає вона, люди не бояться видаляти родинки, не бояться діагностики, це для них рутина, тому там смертність від меланоми становить 5%, а в Україні – 50%, хоча методи лікування такі самі, просто українці не звертаються вчасно до лікаря. Коли меланома тільки-тільки з’являється, пояснює докторка, проводиться маленьке хірургічне втручання під знеболенням, і все, людина повністю здорова, а коли меланома проросла в глибину, дала метастази, тоді потрібна пожиттєва імунотерапія, а це як мінімум 100 000 грн на місяць, які держава не компенсує.

Принагідно гостя програми згадує нещодавній випадок, коли жінці видалили родинку, яка не виглядала небезпечною, а потім на 20 тижні вагітності пішли метастази меланоми, тобто не зробили вчасно діагностику, родинку просто викинули у смітник, і їй треба було не давати вагітніти наступні 5 років, щоб перевірити, чи все добре.

«Що робити цим пацієнтам сьогодні? Мені соромно це говорити, але я раджу, якщо є можливість, поки Німеччина, Австрія, інші країни приймають українців і забезпечують їх лікуванням, їхати туди. В Україні сьогодні перша ланка доступна, на першу ланку дали фінансування, але там дуже легкі хвороби, те, що само умовно проходить, що дома можна лікувати», – підсумовує Ольга Богомолець.

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