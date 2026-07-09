Українська цивільна авіація, яка вже четвертий рік працює в умовах закритого неба, може опинитися на межі виживання через новий підхід державних органів до оподаткування операцій з лізингу літаків. Представники галузі заявляють, що спроби податкової та Бюро економічної безпеки прирівняти лізингові платежі до роялті, відкриття кримінальних проваджень та донарахування податків за попередні сім років можуть остаточно знищити українських авіаперевізників.



Про це йшлося під час круглого столу, присвяченого проблемам оподаткування лізингових операцій повітряних суден у нерезидентів України.

Виконавчий директор Громадської спілки "Українська авіатранспортна асоціація" Микола Щербина заявив, що українська цивільна авіація вже пережила дві масштабні кризи — пандемію COVID-19 та повномасштабну війну, однак нині опинилася перед новою загрозою, яка може виявитися критичною для галузі.

За його словами, додатковий фіскальний тиск через нове трактування лізингових платежів як роялті може підірвати фінансову стійкість українських авіакомпаній. Він пояснив, що це створює не лише податкові ризики, а й може вплинути на можливість перевізників відповідати міжнародним вимогам щодо фінансової спроможності, без яких неможливо отримати або зберегти ліцензію на здійснення авіаперевезень.

Щербина також нагадав, що механізм лізингу повітряних суден використовується українськими авіакомпаніями десятиліттями, і протягом усього цього часу його оподаткування не викликало спорів із державою.

«В будь-якому випадку, був вже напрацьований за роки незалежності підхід до лізингу літаків. І проблем не було. І це не сім років, це значно більше. А потім раз і виявилося, що проблема є», – зазначив він під час круглого столу, який транслював «Укрінформ».





На думку виконавчого директора Української авіатранспортної асоціації, якщо держава змінила підхід до оподаткування таких операцій, насамперед мала бути надана офіційна позиція та чіткі роз'яснення для бізнесу, а не застосування нових підходів заднім числом.

Голова Української авіатранспортної асоціації Михайло Пінкевич додав, що, проблема вже давно перестала бути виключно податковою і перетворилася на питання збереження стратегічної для держави галузі. Він пояснив, що правова невизначеність виникла не через зміни законодавства, а через нове трактування норм щодо оподаткування операцій з лізингу повітряних суден у нерезидентів України контролюючими органами, які почали вважати лізингові платежі за користування літаками роялті.

Пінкевич наголосив, що авіакомпанії не заперечують необхідності сплачувати податки, однак вважають неприйнятним, коли різне трактування законодавства стає підставою для кримінального переслідування бізнесу.

«Податкові спори мають вирішуватися у правовому полі, а не в кримінально-репресивному порядку», – наголосив він.

Голова Української авіатранспортної асоціації також звернув увагу, що попри повномасштабну війну українські перевізники зберегли свою присутність на міжнародному ринку, виконують гуманітарні місії ООН, звідки витіснили росію. На його думку, нинішній підхід державних органів може перекреслити усі ці зусилля.

«Ситуація, що склалась на сьогодні, створює безпосередньо загрозу знищення української цивільної авіації. Це думка авіакомпаній, які безпосередньо відчувають цю проблему. Українські авіакомпанії вже зазнали безпрецедентних втрат внаслідок війни, закриття повітряного простору, втрати внутрішнього ринку перевезень та потребують підтримки держави», - підкреслив Пінкевич.

Він додав, що наразі не стоїть питання сплати податків, однак їх нарахування мають бути законними.

Як виник конфлікт

Представники авіаринку нагадали, що у 2024 році Державна податкова служба запропонувала нове трактування операцій із лізингу повітряних суден. Якщо раніше українським законодавством і міжнародним правом літаки та вертольоти розглядалися як транспортні засоби, то тепер податківці пропонують їх трактувати як обладнання, а платежі за користування ними – як роялті, тобто сплата за користування інтелектуальною власністю. Відповідно, у ДПС вважають, що авіакомпанії мають сплатити додаткові 15% роялті за операції з лізингу за останні сім років.

Саме цей підхід, як стверджують учасники ринку, став підставою для відкриття низки кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки щодо українських авіакомпаній.

«Для більшості компаній це означає банкрутство»

Голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко повідомив, що до асоціації звернулася більшість українських авіакомпаній, які продовжують працювати попри закрите небо. Вони отримують сигнали про донарахування податку на репатріацію через нове трактування лізингових операцій. Як пояснив юрист, попри відсутність змін в законодавстві, податківці та БЕБ змінили підходи в трактуванні лізингових операцій і почали вважати лізинг транспорту – орендою обладнання, за що нібито авіакомпанії повинні сплачувати роялті. При цьому, зазначив він, міжнародна практика не підтримує такого підходу.

«В жодній країні світу лізинг повітряних суден ніхто не називає роялті», – підкреслив Мельниченко.

До того ж, за словами юриста, законодавство в частині оподаткування операцій з лізингу повітряних суден у нерезидентів України не змінювалося.

«За всю історію незалежності України змін в законодавстві не було. Так що змінилося? 2024 рік, війна, що змінилося? Ми прекрасно розуміємо, ринок розуміє, суб'єкти авіаційної галузі прекрасно розуміють, що треба акумулювати бюджет, нема грошей, треба сплачувати податки, все йде на війну. Питань немає, ми це навіть не обговорюємо, не дискутуємо. Ми не просимо ніяких пільг від держави, від парламенту, від комітетів профільних. Ми просимо дати ринку правову визначеність», - підкреслив Руслан Мельниченко.

Він також звернув увагу, що найбільшу загрозу становить застосування нового підходу заднім числом. Якщо компаніям доведеться сплачувати додаткові податки за останні сім років, більшість із них цього просто не витримає.

«Якщо ми будемо ці податки стягувати, то компанії гарантовано всі банкрути», – заявив Мельниченко.

У профільному комітеті Ради знають про проблему

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко зазначив, що поєднання податкового спору з кримінальним переслідуванням викликає серйозне занепокоєння. За його словами, якщо суперечка виникла через різне трактування законодавства, вона має вирішуватися в податковій площині та судах, а не в рамках кримінальних проваджень.

«Ми також, представники влади, я є представником (фракції – ред.) «Слуга народу», говоримо багато про те, що не має бути тиску, не має бути якихось додаткових навантажень на бізнес. Багато говоримо, але, як бачимо, не всі органи працюють по таким завданням і таким задачам, а використовують десь надмірно ті повноваження, які можна в тій чи іншій ситуації не використовувати», - заначив народний депутат.

Заступник голови профільного комітету Ради також застеріг, що зміна правил заднім числом може мати серйозні наслідки для всієї країни.

«Особливо небезпечно змінювати підхід держави заднім числом, бізнес має знати правила до проведення операції, але через сім років отримувати вимогу сплатити мільйонні суми через нове трактування старих норм точно не прийнятно (…) Якщо до наслідків війни додати багатомільйонні нарахування та кримінальний тиск, компанії можуть припинити роботу і остаточно перенести діяльність до інших держав», - попереджає Крейденко.

За підсумками круглого столу представники галузі закликали Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки напрацювати уніфікований підхід до оподаткування лізингових операцій. На їхню думку, від цього рішення залежить не лише доля окремих компаній, а й майбутнє української цивільної авіації після завершення війни.