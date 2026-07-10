Податкові органи та БЕБ перекваліфіковують лізинг літаків у роялті, що загрожує знищенням авіагалузі. Президент Асоціації платників податків Грігол Катамадзе застеріг, що це створює ризики для конкурентоспроможності українських перевізників після війни.

Практика, за якої податкові органи та Бюро економічної безпеки намагаються перекваліфікувати оподаткування операцій з лізингу повітряних суден у роялті, створює серйозні ризики для майбутнього української цивільної авіації. Про це заявив президент ВГО "Асоціація платників податків України" та голова Наглядової ради "Української Ради Бізнесу" Грігол Катамадзе під час круглого столу, пише УНН.

За словами Катамадзе, сьогодні авіаційна галузь опинилася у стані "турбулентності", а дії контролюючих та правоохоронних органів можуть призвести до її фактичного знищення.

Ідеться про те, що Державна податкова служба у 2024 році, попри відсутність змін до податкового законодавства, випустила статтю, у які запропонувала оподатковувати операції з лізингу повітряного транспорту у нерезидентів України як роялті. Податківці вважають, що українські авіакомпанії мали б сплачувати податок за користування інтелектуальною власністю.

У ДПС вважають, що з 2017 по 2023 роки компанії, які користуються лізингом транспорту, зокрема беруть в оренду повітряні судна та залізничні вагони, на користь нерезидентів, виплатили 13,1 млн грн доходів у вигляді лізингу і при цьому не сплатили 15% роялті в Україні. При цьому в податковій вирішили по своєму трактувати міжнародні конвенції з уникнення подвійного оподаткування, зазначивши, що вважають, що компанії брали в оренду не транспорт, а обладнання.

Керуючись таким підходом, Бюро економічної безпеки відкрило низку кримінальних проваджень проти авіакомпаній. Слідчі вважають, що щонайменше 5 авіакомпаній, зокрема МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" мали сплатити в український бюджет додаткових 15% роялті за оренду літаків і вертольотів.

"Кроки, які використовує наша податкова, і Бюро економічної безпеки, можуть привести до того, що українська цивільна авіація може бути знищена", – застеріг Катамадзе.

Президент Асоціації платників податків підкреслив, що мова не йде про надання авіакомпаніям будь-яких пільг чи преференцій. Натомість, за його словами, держава має вже сьогодні думати про конкурентоспроможність українських перевізників після завершення війни. Адже їх повернення на український ринок займатиме деякий час.

"Зараз ми не говоримо про преференції, ми говоримо про те, що рано чи пізно війна закінчиться, і треба буде повертатися до нормального життя. Я періодично говорю з представниками авіаційної галузі і задавав одне і те ж запитання. Скажімо так, скільки часу потрібно для того, щоб цивільна авіація, як тільки закінчилася війна, після цього, щоб вони повернули нормальний режим? Мінімум пів року, а може рік, а може більше... А за той час, поки українська цивільна авіація буде повертатися в нормальний режим, хто тут буде?" – зазначив Катамадзе.

Він застеріг, що поки українські авіакомпанії відновлюватимуть свою діяльність, внутрішній ринок можуть швидко зайняти іноземні перевізники.

"Так ми зараз, я тут вже звертаюся і до колег з Бюро економічної безпеки, і до колег з податкової, ми зараз повинні думати про те, що коли настане той час (завершення війни – ред.), наша цивільна авіація і наші авіакомпанії були б сильними, щоб вони могли хоча б на своєму ринку конкурувати з потужними авіакомпаніями іноземними", – наголосив він.

Окремо Катамадзе наголосив, що практика, коли податкові спори фактично переводяться у площину кримінального переслідування, недопустима.

"Виходячи з того, що не відбулося жодних змін у (податковому – ред.) законодавстві, на основі аналітичних довідок робити такі висновки (про несплату авіакомпаніями роялті за операції з лізингу – ред.) і переводити цей діалог у кримінальний, я думаю, що не зовсім логічно", – вважає президент Асоціації платників податків.

За його словами, міжнародна практика чітко розмежовує поняття "роялті" та "лізинг", тому спроби запровадити нові підходи до їх трактування виглядають необґрунтованими. До того ж Катамадзе наголосив, що в жодній країні світу немає проблем із розмежуванням дефініцій "роялті" і "лізингу".

"Намагання податкових органів запровадити фіскальні "новації" та довільно трактувати ці поняття суперечать світовим стандартам. Безумовно, державний бюджет потребує наповнення, адже від цього залежить стійкість країни. Однак і податкові, і правоохоронні органи мають чіткі інструменти для пошуку додаткових фінансових ресурсів там, де є реальні ризики, а не створювати штучні перешкоди для легального бізнесу. Авіаційна галузь сьогодні потребує підтримки, а не додаткового фіскального тиску",– зазначив президент АППУ.

Грігол Катамадзе разом з іншими учасниками круглого столу підтримав ініціативу заступника голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка. Нардеп запропонував скликати термінову міжвідомчу нараду за участі представників Кабміну, зокрема Мінфіну, ДПС, БЕБ, Міністерства розвитку громад та територій і профільних комітетів ВР, на якій розглянути ситуацію, що виникла довкола оподаткування операцій з лізингу повітряних суден у нерезидентів України.

Учасники круглого столу також зійшлися на думці, що необхідне затвердження узагальнюючої податкової консультації Мінфіну щодо оподаткування лізингових платежів. Це, на їхню думку, забезпечить єдине трактування норм відповідно до чинного законодавства та унеможливить суб'єктивний підхід з боку контролюючих органів.

Окрім того, необхідний мораторій на фіскальний тиск та перегляд нарахувань і до моменту формування єдиної державної позиції необхідно переглянути вже чинні спірні нарахування авіакомпаніям та відмовитися від шаблонного підходу до суб'єктів ринку.

Також БЕБ потрібно розмежувати кримінальні правопорушення та податкові спори і чітко відділяти реальне умисне ухилення від сплати податків від класичних спорів щодо тлумачення норм податкового законодавства.