Поки громади намагаються дбати про свої території, браконьєри та нелегальні лісоруби продовжують безжально нищити українську природу під шумок війни.

Черговий кричущий факт екологічного мародерства зафіксували на Житомирщині. Під час звичайного патрулювання інспектори виявили масштабну вирубку здорового лісу, який належав місцевій громаді. Масштаби погрому виявилися настільки великими, що екологи одразу викликали на місце події поліцію, а сума завданих збитків змушує хапатися за голову.





Патруль натрапив на погром: замість лісу — свіжі пеньки

Ця історія розгорнулася наприкінці минулого місяця, а саме 25 червня 2026 року. Екологічні інпектори Поліського округу якраз прочісували лісові зони Тетерівської громади в рамках планового патрулювання. Поблизу села Михайлівка, що у Житомирському районі, вони натрапили на жахливе видовище — велику ділянку комунальної землі просто перетворили на пустку.



Невідомі ділки без жодних дозволів чи ліцензій влаштували масову вирубку. Загалом під сокиру та бензопили зловмисників потрапило 173 дерева. Браконьєри не перебирали й нищили все підряд: серед зрубаного зафіксували сосни, берези, осики та навіть столітні дуби. Зрозумівши, що тут пахне серйозним криміналом, інспектори не гаючи часу викликали на місце оперативників.

Спільний рейд із копами: заміри у полі та мільйонний чек

Слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в Житомирській області прибула оперативно. Спільно з екологами вони крок за кроком обійшли всю захаращену територію, щоб задокументувати цей злочин проти природи. Фахівці провели детальні заміри кожного залишеного пенька і внесли всі цифри до спеціальних перелікових відомостей.

Коли екоінспекція завершила всі математичні розрахунки на основі цих даних, сума шокувала навіть досвідчених фахівців. Загальний розмір шкоди, яку «чорні лісоруби» завдали державі та Тетерівській громаді, склав 3 090 066 гривень 32 копійки.

Справу передано до суду: винуватців шукає поліція

Наразі екологи повністю завершили оформлення всіх паперів. Усі розрахунки збитків та зібрані докази офіційно скеровано до Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Ці матеріали долучать до вже відкритого кримінального провадження.

Тепер справа за слідчими, які мають встановити конкретних організаторів та виконавців цієї вирубки. Їм доведеться не лише відповісти перед законом за кримінальною статтею, а й виплатити понад 3 мільйони гривень з власної кишені, щоб компенсувати шкоду, завдану українській землі. Захисники природи обіцяють тримати розслідування на контролі й продовжують щоденні патрулювання, аби зупинити лісовий терор у регіоні.