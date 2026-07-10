Голова Державної авіаційної служби Денис Меньшиков закликав державу забезпечити зрозумілі та єдині правила роботи для українських авіакомпаній, які після відкриття неба над Україною повернуться на внутрішній ринок. За його словами, нинішня ситуація з новим трактуванням оподаткування операцій з лізингу повітряних суден у нерезидентів України як роялті створює ризики не лише для окремих перевізників, а й для майбутнього всієї цивільної авіації.

За словами голови Державіаслужби представники авіагалузі скаржаться на ситуацію, що склалася навколо оподаткування лізингових платежів у цивільній авіації, які податкові органи почали трактувати як роялті – без зміни законодавства та всупереч зобовʼязанням дотримуватись міжнародних конвенцій.

«Українські авіакомпанії будуть першими, хто зайде на ринок після відкриття неба. Саме тому нам потрібні зрозумілі правила для всіх. Переконаний, що такі питання мають вирішуватися через професійний діалог держави, бізнесу, асоціацій та експертного середовища. Потрібні єдність підходів, правова визначеність і рішення, які враховують стратегічне значення авіації для України», – наголосив Меньшиков.

На думку Меньшикова такий підхід створює ризики не для окремої компанії, а для всієї авіаційної галузі.

«Українські авіакомпанії й без того працюють в умовах надзвичайних викликів: небо закрите, ринки втрачені або суттєво обмежені, операційна діяльність ускладнена війною, питаннями фінансування, страхування та технічного обслуговування. Попри це, галузь не зупинилася. Вона пристосовується, виживає і продовжує працювати у надскладних умовах, демонструючи стійкість, яка викликає повагу всього світу», – зазначив Меньшиков.

Попри складнощі, за даними голови Державіаслужби українські авіакомпанії продовжують сплачувати податки.

«За наданою інформацією ДПС, у 2022–2025 роках галузь сплатила до бюджету майже 27 млрд грн податків та зборів», – повідомив він.

Меньшиков додав, українська авіація не просила допомоги у держави під час війни і єдине, що може наразі зробити держава – не заважати їй працювати та не створювати додаткової правової невизначеності.

За даними ЗМІ, БЕБ розслідує низку кримінальних проваджень щодо щонайменше п'яти українських авіакомпаній, серед яких МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШІНС" та "Скайлайн". Ці авіаперевізники беруть повітряні судна в лізинг за кордоном у компаній нерезидентів України. В Бюро переконані, що авіакомпанії мали б сплачувати в Україні роялті, тобто збір, який стягується за користування інтелектуальною власністю. При цьому абсолютно ігнорується той факт, що транспорт не є інтелектуальною власністю, а між Україною та низкою країн діють Конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування. Відповідно до цих угод, українські компанії сплачують податки саме за лізинг і в тих країнах, резидентами яких є компанії-лізингодавці.

Експерти наголошують, що така позиція суперечить як міжнародній практиці, так і судовій практиці, які вже сформувалися в Україні.