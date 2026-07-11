Громадська спілка «Центр відповідальної гри» (ЦВГ) опублікувала звіт про новий етап дослідження іноземного досвіду відповідальної гри. Перший етап проєкту охопив близько 30 країн світу. Цього разу ЦВГ вивчили досвід трьох азійських країн: В'єтнаму, Японії та Південної Кореї. Проєкт реалізовано за підтримки ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City).

«Досвід азійських країн ще раз підтверджує: відповідальна гра є невід'ємною складовою сталого розвитку гральної індустрії незалежно від особливостей національного законодавства. Ми бачимо, що найефективнішими є комплексні підходи, які поєднують державне регулювання, відповідальність операторів, інформування громадян та доступність механізмів самообмеження. Саме аналіз таких практик дозволяє формувати експертні рекомендації для розвитку відповідальної гри в Україні», — зазначає Ольга Ісаєва, директорка ГС «Центр відповідальної гри».

Експерти виділяють Японію як приклад найбільш системного підходу. Там працює окремий закон про протидію ігровій залежності, а щороку в країні проходить спеціальний тиждень обізнаності, присвячений цій темі.

У Південній Кореї акцент зроблено на завчасному інформуванні гравця. Попередження про можливі ризики та перевірка особи відбуваються ще до моменту ставки.

В'єтнам обрав вибірковий принцип допуску. Громадяни країни можуть грати в казино лише за умови підтвердження достатнього рівня доходу. Передбачений там і сімейний запобіжник. Родичі гравця можуть звернутися до закладу з проханням обмежити йому доступ до гри.

«Вивчення міжнародного досвіду завжди дає більше, ніж просто порівняння. Це у першу чергу можливість побачити, які рішення у сфері відповідальної гри працюють на практиці і чому. Для Slot City підтримка таких досліджень є продовженням нашого соціально-відповідального підходу. Така аналітична робота допомагає індустрії розвиватися за найкращими світовими аналогами», — зазначив Павло Чиклікчи, власник «Олл Сіті Геймс», ІТ-інвестор та підприємець.

Методологія дослідження передбачає аналіз нормативної бази, практик операторів та інструментів саморегуляції гравців у кожній із досліджених юрисдикцій.