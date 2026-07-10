Голова Подільської РДА Володимир Наконечний – на своїй сторінці у Facebook поділився унікальним історичним кадром 1906 року. На світлині зображена перша нижня станція легендарного Київського фунікулера, яка тоді розташовувалася на вулиці Боричів Тік.



Саме так починалася історія невід'ємної частини нашого Подолу.



Початок ХХ століття став для нашого району часом перевтілень та інженерних проривів. Михайлівський механічний підйом (як тоді називали фунікулер) став справжнім дивом тогочасної техніки. Він нарешті розв'язав одвічну проблему – як швидко та зручно сполучити Верхнє місто (Володимирську гірку) із торгово-промисловим Подолом.

Цікавий факт: Мало хто знає, але спочатку пасажири, спустившись сюди, на Боричів Тік, мали сідати на трамвай, щоб дістатися до Контрактової площі.

Згодом, у ході перебудови та модернізації транспортної інфраструктури Києва, лінію підйому було вирішено подовжити. Наприкінці 1920-х років фунікулер отримав свій сучасний вигляд: маршрут проклали безпосередньо до Поштової площі, що зробило пересадку на інші види транспорту максимально зручною.

Поділ завжди вмів змінюватися, не втрачаючи своєї унікальної душі. Він перебудовувався, зростав, адаптувався до вимог часу, але завжди залишався серцем Києва – місцем, де перетинаються епохи, архітектурні шедеври та людські долі.

Сьогодні такі світлини нагадують нам про те, який потужний історичний та культурний пласт ми маємо берегти та розвивати. Адже сучасний Подільський район – це прямий спадкоємець тих великих майстрів, архітекторів та інженерів, які понад століття тому створювали обличчя нашого міста.





Встигніть прокататися: фунікулер іде на ремонт!

Якщо ви давно не милувалися краєвидами Дніпра з вікна історичного підйомника, варто поквапитися. Уже з 13 липня Київський фунікулер зачиняється на плановий щорічний ремонт. Фахівці проведуть технічне обслуговування та перевірку систем безпеки, щоб улюблений транспорт киян та гостей столиці залишався надійним і надалі.

Завітайте на Поділ цими вихідними, здійсніть незабутню поїздку крізь час та зелені схили столиці та відчуйте надихаючий вайб нашого міста!



«Серце Києва бʼється на Подолі» – Володимир Наконечний.