Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Багато хто думає, що право на відстрочку визначає тільки закон. Насправді закон встановлює підстави, а постанова №560 пояснює, як саме людина повинна підтвердити своє право на відстрочку, які документи подати і як ТЦК взагалі має їх розглядати. Тобто саме ця постанова визначає процедуру. І часто проблема взагалі виникає не тому, що людина не має права на відстрочку, а тому, що вона не може документально довести свою життєву ситуацію саме так, як цього вимагає постанова», – пояснює Катерина Котенкова.

У приклад журналістка наводить нещодавній випадок, коли мобілізували чоловіка, який є єдиним опікуном дитини, і такі проблеми виникають, тому що, наприклад, може не бути рішення суду або іншого документу, який прямо підтверджує статус людини. Отож, констатує вона, депутати звернулись до уряду із пропозицією переглянути постанову №560, тобто хочуть зробити процедуру більш гнучкою, щоб дивились не лише на перелік паперів, а й на реальну життєву ситуацію. Однак, підкреслює журналістка, це лише пропозиція, жодних змін уряд ще не затвердив.

«Чому це важливо? Тому що ця історія показала головну проблему взагалі всієї системи. Закон не може передбачити абсолютно всі життєві ситуації, а життя часто складніше за будь-які постанови. Є люди, які справді доглядають дітей, літніх батьків чи людей з інвалідністю, але не мають ідеального пакета документів. І от саме через це виникають конфлікти», – підкреслює Катерина Котенкова.

Водночас, додає журналістка, є і практичний бік питання, адже, якщо правила будуть більш зрозумілими, то стане менше судових спорів і менше випадків, коли рішення ТЦК просто оскаржують через недосконалість процедури.

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