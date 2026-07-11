Історія Києва живе не лише в підручниках чи музейних вітринах, а й у місцях, повз які ми щодня проходимо.

Одним із таких сакральних та водночас занедбаних куточків столиці роками залишався історичний Флорівський некрополь на вершині Замкової гори. Цими днями це місце сили знову згуртувало небайдужих людей. Тут розгорнулася масштабна екологічна та культурна толока, яка об'єднала абсолютно різних за професіями та поглядами киян задля спільної мети — порятунку нашої ідентичності та спадщини Подолу.

Хто прийшов рятувати старовинне кладовище

Флорівський некрополь — це унікальний простір, де серед багатовікових поховань знайшли свій останній спочинок люди, чиї долі стали невіддільною частиною літопису нашої столиці. На жаль, тривалий час це місце перебувало в занепаді, але кияни вирішили довести, що повага до предків — це не просто слова, а конкретні дії.



Прибирати Замкову гору вийшла неймовірна команда: звичайні небайдужі мешканці району, волонтери, громадські організації, науковці з ДІАЗ «Стародавній Київ» та «Україна Інкогніта», працівники Подільської РДА і навіть монахині Флорівського монастиря. Разом вони провели колосальну роботу: розчистили від чагарників та побутового сміття стежки, впорядкували підходи до старовинних могил та відкрили захаращені оглядові майданчики, з яких відкривається дивовижний вид на місто.





«Це концентрація нашої ідентичності»: відверте звернення Володимира Наконечного

Очільник Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний особисто підтримав ініціативу громади і подякував усім, хто не залишився осторонь цієї благородної справи.

Голова району переконаний, що саме реальні вчинки визначають майбутнє нації, про що він відкрито написав у своєму зверненні:

«Замкова гора – це серце Середньовічного Подолу, місце сили та концентрація нашої ідентичності. Я щиро дякую кожному волонтеру, громадським активістам, духовенству та працівникам заповідника, які знайшли час і сили долучитися до цієї благородної справи. Саме завдяки такій синергії – Замкова гора поступово поверне свою велич. Наша історична пам’ять нарешті отримує реальні, видимі справи. Попереду ще багато роботи, але разом ми збережемо спадщину Подолу та захистимо історію Києва для наших нащадків!»

Плани на вихідні: відкрийте для себе оновлену Хоревицю

Завдяки праці десятків рук історичне серце столиці стало чистішим, світлішим та безпечнішим для прогулянок. Робота з відродження некрополя тільки починається, але перші видимі кроки вже зроблено.



Киян та гостей міста наполегливо закликають не сидіти вдома, а скористатися можливістю та на власні очі побачити результати великого прибирання. Цими вихідними обов'язково знайдіть час, щоб піднятися на Замкову гору (яку також називають Киселівкою чи Хоревицею). Це ідеальний шанс спокійно прогулятися розчищеними стежками та насолодитися неймовірними краєвидами на Поділ, різнокольорову Воздвиженку, величний Андріївський узвіз та інші легендарні історичні панорами Києва.