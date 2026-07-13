У заході взяли участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко, начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський, народний депутат України Юлія Овчинникова, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Краснолуцький, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Борис Індиченко та інші експерти.



Відкриваючи захід, Дмитро Лубінець наголосив, що екологічні наслідки російської агресії є не лише питанням захисту довкілля, а й захисту фундаментальних прав людини. Він підкреслив, що притягнення Російської Федерації до відповідальності за екоцид та інші злочини проти довкілля має стати одним із пріоритетів міжнародної спільноти. Омбудсман також акцентував, що післявоєнне відновлення України неможливе без екологічної складової, адже безпечне довкілля є основою повернення людей на деокуповані території, відновлення економіки, здоров'я населення та сталого розвитку держави. Саме тому документування екологічних злочинів, формування належної доказової бази та міжнародних механізмів компенсації є одним із пріоритетних напрямів державної політики.



Т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко зазначив, що Держекоінспекція забезпечує системну фіксацію фактів заподіяння шкоди довкіллю та розрахунок екологічних збитків, які станом на 1 липня 2026 року вже перевищили 7 трильйонів гривень. Він підкреслив, що ці матеріали є важливою складовою доказової бази для майбутнього міжнародного притягнення держави-агресора до відповідальності.







Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський, який представив практичний досвід документування екологічної шкоди, завданої російською агресією, наголосив, що міжнародне гуманітарне право покладає на сторони збройного конфлікту обов'язок максимально захищати природне середовище навіть під час ведення бойових дій. За його словами, ефективне документування шкоди довкіллю, належне збереження доказів, міжнародна співпраця та подальший розвиток інституту відповідальності за екоцид є необхідними передумовами для забезпечення міжнародного правосуддя, отримання компенсації та повноцінного відновлення природного середовища України.



За підсумками експертного обговорення учасники визначили основні підходи до підготовки спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо притягнення російської федерації до відповідальності за шкоду, завдану довкіллю України.