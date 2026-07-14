Народний депутат України Дмитро Разумков пояснив, що ефективний уряд потрібно формувати з нових ефективних людей, а не переставляючи чинних міністрів на посади інших міністрів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами нардепа, у Верховній Раді з цими кадровими перестановками буде відбуватися справжній цирк, тому що йдеться не про створення ефективного уряду з фаховими людьми, а про дитяче свято, де дідусь грає на баяні, а діти бігають і займають стільці.

«Там же жодної нової людини не з'явилось, всі же старі. Давайте створимо інший уряд, професійний уряд, тоді там мають з'явитися професіонали, які не будуть обертатися постійно, що ж їм скажуть. Але ви не шукаєте інших, ви берете тих самих. Ви переставляєте ліжка. Ви просто думаєте, хто з цих професіоналів більш ефективний. А вони плюс-мінус однакові», – пояснює Дмитро Разумков.

Міністр оборони, констатує він, не може раптом стати міністром охорони здоров’я але саме так відбувається. Натомість, стверджує гість програми, треба запрошувати ефективних людей з бізнесу, давати їм карт-бланш і дивитись, чи виконують вони свої програми. Однак, додає він, коли ви прийдете до таких професіоналів і запропонуєте обійняти посаду міністра, вони відмовляться, тому що не хочуть псувати своє ім’я, не хочуть щоб їм вказували, що робити, а що ні.

«Тому в таких умовах, у цирку і живемо. У цьому дитячому святі ми продовжуємо жити. Вони просто пересідають з різних крісел у різні крісла», – підсумовує Дмитро Разумков.

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