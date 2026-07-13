Народний депутат України Дмитро Разумков пояснив, що незаконне застосування сили – це незаконно, це про дії і представників ТЦК, і протестувальників, але це продовжиться, якщо не буде змін, повідомляє Politeka.

Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, сутичка між громадянами і ТЦК у Львові була закономірною, а причина в тому, що протягом війни у нас з’явилась каста недоторканих з унікальними правами і можливостями. Як він підкреслює, те, що роблять представники ТЦК, називається ДТП, завданням травм, викраденням людини, розбоєм і утриманням у нелюдських умовах.

«Насправді у нас російські полонені живуть у кращих умовах, ніж люди в ТЦК. От ми це все напишемо і покладемо фабулу кримінальної справи. Я своїх юристів, адвокатів запитую, що за це буде. Кажуть, це довічне, тому що всі ці статті плюс група осіб плюс за попередньою змовою. Це довічне. Окей, тобто нам довічне, а ТЦК – це норм, ще премія, правильно?», – підкреслює Дмитро Разумков.

Принагідно він нагадує, що, коли ухвалювався закон, депутати вимагали, щоб працівники ТЦК представлялися, не вдягали балаклави, носили бодікамери, щоб їх можна було знімати, але від цього відмовились. До того ж, зауважує нардеп, незрозуміло, як громадяни взагалі мають відрізнити представника ТЦК від злочинця у балаклаві і зеленій формі з магазину, який не показує посвідчення, не має бодікамери тощо.

«Пригадайте, як стояли черги в ТЦК на початку війни. Казали: «Нам людей не треба». Потім почали відбуватися події з ТЦК, з незаконною мобілізацією, з багатьма іншими речами. І спочатку люди мовчали, потім почали казати, що так не можна, потім почали сперечатися, потім почали сваритися, потім почали битися, а зараз почали застосовувати зброю, тому що вже було багато випадків, коли там вдарили ножем, кинули гранату. І це ж теж не перший випадок, коли вже почали оточувати ТЦК, перекидати машини, бити. Будь-яке незаконне застосування сили – це незаконно. І насправді, коли ми говоримо про тих хлопців (ред. – протестувальників) – це так само невиправдані дії. Вони не можуть ставати на одну сходинку з ТЦК, але вони пішли тим самим шляхом, яким іде ТЦК», – пояснює Дмитро Разумков.

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