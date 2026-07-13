В умовах війни кожен український традиційний обряд набуває абсолютно нового, сакрального значення. Днями на Київщині відбулося етнографічне дійство «Воєнні зажинки-2026» — старовинне свято першого снопа, яке символізує початок збору врожаю.

Проєкт, який ще у 2009 році відродила команда Фонду «Рідна країна» на чолі з політиком та громадським діячем Миколою Томенком, цьогоріч став потужним символом єднання тих, хто захищає землю, і тих, хто на ній працює. Головними героями свята стали українські військові, які змінили зброю на коси, аби дати старт цьогорічним жнивам.





З косами на полі: як військові артилеристи розпочали жнива

Цього року свято першого снопа об'єднало навколо себе велике коло однодумців. Організаторами дійства разом із Фондом «Рідна країна» виступили Дівичківська громада на чолі з Олександром Слюсарем, Університет Григорія Сковороди в Переяславі під керівництвом ректора Віталія Коцура та фермерське господарство «Святослав».

Проте особливу атмосферу та сенс заходу подарували саме українські захисники. Перші зажиночні снопи власноруч скосили бійці Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії, яким керує полковник Володимир Ратнюк. Дійство традиційно розпочали зі спільної молитви за українське військо та врожай, яку провели військові капелани, зокрема Дмитро Волошин. А сам прадавній обряд із піснями та традиціями яскраво відтворив місцевий аматорський колектив «Калинонька».

Споконвічний союз: єдність воїна та хлібороба

Микола Томенко переконний, що проведення Зажинок в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів — це демонстрація незламності українського духу та вікових традицій, які ворогу не під силу знищити.

Громадський діяч наголосив на особливій філософії цьогорічного заходу:

«ЗАЖИНКИ під час ВІЙНИ символізують споконвічну єдність воїнів і хліборобів, які у всі часи вважалися представниками найбільш пошанованих професій в Україні. Цю єдність посилює участь у відтворенні знаменитого народного обряду відомих діячів освіти, культури та спорту».

До важливої історико-просвітницької ініціативи долучилися й відомі українські митці — народна артистка України Жанна Боднарук та композитор Анатолій Карпенко, які забезпечили творчу підтримку свята. Також організатори висловили вдячність меценатам та аграріям, зокрема Віталію Шакелю (група компаній «Нива Переяславщини») та Івану Забарі (компанія «СтейкАгро»), які допомогли провести захід на високому рівні.

Головна подяка — захисникам

«Воєнні зажинки-2026» стали ще одним нагадуванням про те, якою ціною дається кожен буханець хліба на українських столах. Попри постійну небезпеку, українські аграрії виходять у поля, бо знають — країну потрібно годувати.

Завершуючи захід, Микола Томенко висловив найтепліші слова вдячності тим, завдяки кому це свято взагалі стало можливим:

«І найголовніше: ДЯКУЄМО нашим ЗАХИСНИКАМ і ЗАХИСНИЦЯМ за можливість працювати на рідній землі, а всім учасникам ЗАЖИНОК - за збереження та відтворення наших народних традицій. БУДЕ ХЛІБ - БУДЕ й ПЕРЕМОГА!»

Перший сноп скошено, молитва за Україну відзвучала, а це означає, що хлібороби Київщини офіційно розпочинають велику битву за врожай-2026 під надійним крилом наших Збройних Сил.