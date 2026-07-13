Ці кроки вже привели нас до певного успіху, ми перехоплюємо ініціативу у війні, тому на Саміті НАТО в Анкарі наша держава була з достатньо сильною позицією. Результати саміту стали черговим підтвердженням того, що Україна рухається у правильному напрямку.
Про це сказав народний депутат України від фракції політичної партії «Слуга Народу», заступник голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.
«Анонсоване під час Саміту НАТО в Анкарі виділення Україні упродовж цього й наступного років не менше 140 млрд євро на підтримку нашої безпеки та оборони, на озброєння – це гарний результат. Загалом сьогодні ми бачимо, як змінюється риторика ключових гравців світу, зокрема і США, на нашу користь у питанні розвитку російсько-української війни. Звичайно ж, нам не треба впадати в ейфорію, а постійно підвищувати ціну війни для рф. Ми перехоплюємо ініціативу, і це той момент, коли треба максимально мобілізуватися і консолідувати підтримку України, щоб змусити росію сісти за стіл реальних перемовин про мир», - зазначив політик.
За його словами, зустріч в Анкарі чітко засвідчила, що багато країн світу зацікавлені в тому, щоб отримати українські дронові технології, наші технічні напрацювання.
«Сьогодні весь світ зацікавлений у наших технологічних розробках, які щодня доводять свою ефективність, вдосконалюються на полі бою. Водночас пріоритет у співпраці має бути у взаємовигідній роботі з тими, хто був і залишається поряд з Україною, хто допомагав і допомагає, хто розвиває з нами спільні виробництва», - підкреслив народний депутат.
Він додав, що однією з гарантій безпеки України в майбутньому є наша спроможна, технологічна й озброєна армія.
«Ми переконуємося, що наша безпека, результат умови завершення цієї війни, підтримка партнерів залежить від нас самих, від наших Сил оборони України, стійкості та єдності нашого народу», - підсумував парламентарій.