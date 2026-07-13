Україна сьогодні робить усе можливе для того, щоб ціна війни для ворога була настільки високою, що рф буде змушена відмовитися від продовження своєї агресії.

Ці кроки вже привели нас до певного успіху, ми перехоплюємо ініціативу у війні, тому на Саміті НАТО в Анкарі наша держава була з достатньо сильною позицією. Результати саміту стали черговим підтвердженням того, що Україна рухається у правильному напрямку.



Про це сказав народний депутат України від фракції політичної партії «Слуга Народу», заступник голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.





«Анонсоване під час Саміту НАТО в Анкарі виділення Україні упродовж цього й наступного років не менше 140 млрд євро на підтримку нашої безпеки та оборони, на озброєння – це гарний результат. Загалом сьогодні ми бачимо, як змінюється риторика ключових гравців світу, зокрема і США, на нашу користь у питанні розвитку російсько-української війни. Звичайно ж, нам не треба впадати в ейфорію, а постійно підвищувати ціну війни для рф. Ми перехоплюємо ініціативу, і це той момент, коли треба максимально мобілізуватися і консолідувати підтримку України, щоб змусити росію сісти за стіл реальних перемовин про мир», - зазначив політик.

За його словами, зустріч в Анкарі чітко засвідчила, що багато країн світу зацікавлені в тому, щоб отримати українські дронові технології, наші технічні напрацювання.

«Сьогодні весь світ зацікавлений у наших технологічних розробках, які щодня доводять свою ефективність, вдосконалюються на полі бою. Водночас пріоритет у співпраці має бути у взаємовигідній роботі з тими, хто був і залишається поряд з Україною, хто допомагав і допомагає, хто розвиває з нами спільні виробництва», - підкреслив народний депутат.

Він додав, що однією з гарантій безпеки України в майбутньому є наша спроможна, технологічна й озброєна армія.

«Ми переконуємося, що наша безпека, результат умови завершення цієї війни, підтримка партнерів залежить від нас самих, від наших Сил оборони України, стійкості та єдності нашого народу», - підсумував парламентарій.