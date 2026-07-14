12 липня 2026 року під час здійснення заходів контролю, спрямованих на попередження та виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства на території Чернігівського району, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області отримали оперативну інформацію від єгерської служби одного з мисливських господарств Гончарівської територіальної громади про факт незаконного добування дикої тварини.



Фахівцями Інспекції невідкладно здійснено виїзд на місце події, де встановлено, що двоє осіб на території об’єкта природно-заповідного фонду – Регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» – у браконьєрський спосіб незаконно добули дитинча лося європейського, виду, занесеного до Червоної книги України.



Порушників було затримано єгерською службою безпосередньо після вчинення правопорушення. На момент затримання вони вже завантажили незаконно добуту тварину до причепа автомобіля ВАЗ «Нива» та намагалися транспортувати її до одного із населених пунктів Гончарівської територіальної громади.





За участю державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області та працівників Національної поліції складено відповідні матеріали. Автомобіль із причепом та незаконно добуту тварину вилучено. Наразі правоохоронними органами вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Особливе занепокоєння викликає те, що факт незаконного добування червонокнижної тварини зафіксовано на території природно-заповідного фонду. Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» створений для збереження цінних природних комплексів Полісся, місць існування рідкісних видів рослин і тварин та підтримання природної рівноваги.





Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» території та об’єкти природно-заповідного фонду перебувають під особливою державною охороною, а згідно із Законом України «Про Червону книгу України» особливій державній охороні підлягають види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України. Їх незаконне добування тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Загибель дитинчати лося європейського – це втрата для популяції виду, який потребує особливої охорони. Молоді особини забезпечують природне відтворення популяції, тому кожен випадок їх незаконного добування негативно впливає на збереження біологічного різноманіття.

За фактом виявленого порушення державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області складено відповідні матеріали та в межах компетенції вжито передбачених законодавством заходів реагування. Подальший розгляд матеріалів, встановлення всіх обставин події, правова оцінка діям причетних осіб і прийняття процесуальних рішень здійснюватимуться правоохоронними органами відповідно до вимог чинного законодавства.

Державна екологічна інспекція у Чернігівській області наголошує, що охорона природно-заповідного фонду та збереження рідкісних видів тварин є одним із пріоритетних напрямів державного екологічного контролю.



Закликаємо громадян не залишатися байдужими до фактів браконьєрства та інших порушень природоохоронного законодавства. Лише спільна відповідальність, принципова громадянська позиція та неухильне дотримання вимог законодавства здатні забезпечити належний захист природно-заповідного фонду та збереження біологічного різноманіття України.